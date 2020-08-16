Один из лучших белорусских баскетболистов: Пришло время показать, что спортсмены - часть народа 4 16.08.2020, 11:24

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Фото: Егор Мещеряков Facebook

Егор Мещеряков поддержал протесты и призвал спортсменов не молчать.

Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола и один из лучших баскетболистов в истории Беларуси Егор Мещеряков высказался о мирных протестах на улицах страны, а также призвал других спортсменов не молчать, сообщает tut.by.

— Мой народ, спасибо! Мы — белорусы. Счастье в глазах каждого на улицах, — написал Мещеряков на своей странице в Facebook, сопроводив пост семейными фотографиями у станции метро «Пушкинская».

Фото: Егор Мещеряков Facebook

Егор Мещеряков также призвал спортсменов отказаться от «половинчатых позиций» и подчеркнул, что за эти дни наша нация стала другой.

— Дорогие мои спортсмены, все те, кто всю жизнь с честью и достоинством представлял и представляет нашу Беларусь на внутренней и международной арене. Время пришло показать, что нас этого достоинства не лишили, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы часть этого народа!

Лично я больше не могу смотреть, как наших детей, родственников и простых граждан унижают, бьют и принимают за, извините, быдло. Сегодня не может быть «половинчатой» позиции по актуальным вопросам, «мая хата с краю» тоже не прокатит… 26 лет уже прошло… Вы хотите подождать еще, пока не увидите раны и ссадины у своих близких? Мы уже прошли точку невозврата, нация стала другой за эти дни.

Я, как и все мы, не хотим возвращаться к этому вопросу в 2025-м, 2030-м и так далее. Здесь и сейчас решается судьба нашей страны. Белорусы на этой неделе зарождаются как нация, посмотрите вокруг на счастливые и искренние глаза наших людей. Мы только за мирное решение вопросов, — написал баскетболист на своей странице.

Напоследок Егор Мещеряков процитировал стихотворение белорусского классика Янки Купалы «А хто там iдзе?», которое, по мнению баскетболиста, все также актуально в наши дни.