«Они сказали: бросьте его в подвал, пусть подыхает» 13 16.08.2020, 11:38

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Фото: tut.by

Рассказ сестры 16-летнего подростка, которого в Минске пытали омоновцы.

«Радыё Свабода» опубликовало новые свидетельства родственников 16-летнего подростка, которого 12 августа в Минске истязали омоновцы.

Мать Тимура:

«Его избили сначала во Фрунзенском районе, а потом привезли в партизанский. Он пока не приходит в себя. Его избивали так, что он был черный».

Сестра Тимура:

«Мой брат Тимур пошел к другу в семь часов вечера, они собирались на рыбалку. Предупредил маму об этом. А поскольку этот друг близок к нам, вопросов никаких не возникло. Его отпустили с ночевкой. Ну утром он не пришел домой. Мы стали звонить другу. Друг сказал, что его нет. Мы забили тревогу, стали его повсюду искать, обзванивать, но результатов никаких не было. Потом нам позвонили из школы, сказали, что Тимур в больнице, что им звонили из поликлиники. Мы сразу поехали, и он нам рассказал, что с ним случилось. Он вышел из дома, поехал в сторону друга на Запад-3. Из автобуса вышли люди в штатском, начали всех бить. Забирали и женщин, и мужчин. И брата стали бить и засунули в этот бус. Они лежали друг на друге, те сидели на них сверху.

Потом их отвезли в РУВД и еще там издевались над ними, били их. Потом Тимуру засунули дубинку в горло. Голову держали и с ноги засовывали дубинку внутрь. Заставляли петь гимн. Сказали слова, и чтобы он им спел, чтобы развлекал их. Он сказал, что ему 16 лет, что не могут так с ним поступать, что он ребенок. Но это их не остановило. Они оскорбляли его, для них люди как скот просто. Подле него также издевались и над детьми, и над мужчинами, и над женщинами.

Когда Тимур начал задыхаться, он услышал, как кто-то из них, увидев, что он на последнем дыхании, спросил: куда его? И они сказали: бросьте его в подвал, пусть подыхает. Ну, и один из милиционеров говорит: вы что, сошли с ума, это ребенок. И начал как-то ему помогать, вызывать «скорую». Его пытались остановить, но это было бесполезно, так как у Тимура уже конвульсии начались. Поэтому все же вызвали «скорую». Приехала «скорая». И его даже в «скорой» били. И они кричали: мы тебя найдем, мы тебя запомнили.

Теперь он в панике, в стрессе. Ведь его и в «скорой» били, и в милиции били, и на улице били. А ребенок, это факт, в нормальное время просто пошел к другу. Он был в коме. Его искусственно ввели в кому, потому что он не мог дышать вообще. Поэтому он в коме и на аппарате ИВЛ. После этого его стали выводить из медикаментозного сна, и он начал понемногу приходить в себя.

Его били электрошоком по пяткам, у него сейчас очень сильно болят ноги и неизвестно, какая реабилитация ему понадобится. У него на данный момент не видят глаза. Скорее всего, потому что они опухли. Его дубинками били в глаза. Поэтому со зрением тоже еще непонятно толком, что там будет и как. У него очень сильно болит шея, затылок, грудная клетка. Вообще у него болит все, потому что они били без разбора, кто куда попадет. А самые зверства приходились на лицо».