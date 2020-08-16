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Восьмой день подряд люди выходят на улицы по всей Беларуси (Онлайн)

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  • 16.08.2020, 11:53
  • 18,537
Восьмой день подряд люди выходят на улицы по всей Беларуси (Онлайн)

Живые цепи выстраиваются во многих городах.

Вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!».

Сегодня в цепи солидарности снова выстраиваются люди во многих городах страны. А в 14.00 в Минске и всех городах начнется Общенациональный Марш за Свободу.

12:55 В Жодино тоже уже определились с флагом.

12:43 Пушкинская скандирует «Уходи!».

12:33 В деревне Налибоки сегодня на акцию солидарности вышло 100 человек. Население деревни - 400.

12:18 Любань, врачи ЦРБ солидарны со всем беларусским народом.

11:59 Огромный национальный флаг вывесили в Минске и на улице Кропоткина.

11:57 Агрогородок Индура, Гродненский район.

11:55 Свободное Уручье.

11:53 Деревня Острошицкий Городок под Минском. Люди выходят каждый день!

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