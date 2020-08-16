Восьмой день подряд люди выходят на улицы по всей Беларуси (Онлайн) 3 16.08.2020, 11:53

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Живые цепи выстраиваются во многих городах.

Вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!».

Сегодня в цепи солидарности снова выстраиваются люди во многих городах страны. А в 14.00 в Минске и всех городах начнется Общенациональный Марш за Свободу.

12:55 В Жодино тоже уже определились с флагом.

12:43 Пушкинская скандирует «Уходи!».

12:33 В деревне Налибоки сегодня на акцию солидарности вышло 100 человек. Население деревни - 400.

12:18 Любань, врачи ЦРБ солидарны со всем беларусским народом.

11:59 Огромный национальный флаг вывесили в Минске и на улице Кропоткина.

11:57 Агрогородок Индура, Гродненский район.

11:55 Свободное Уручье.

11:53 Деревня Острошицкий Городок под Минском. Люди выходят каждый день!

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