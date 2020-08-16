Восьмой день подряд люди выходят на улицы по всей Беларуси (Онлайн)3
- 16.08.2020, 11:53
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Живые цепи выстраиваются во многих городах.
Вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!».
Сегодня в цепи солидарности снова выстраиваются люди во многих городах страны. А в 14.00 в Минске и всех городах начнется Общенациональный Марш за Свободу.
12:55 В Жодино тоже уже определились с флагом.
12:43 Пушкинская скандирует «Уходи!».
12:33 В деревне Налибоки сегодня на акцию солидарности вышло 100 человек. Население деревни - 400.
12:18 Любань, врачи ЦРБ солидарны со всем беларусским народом.
11:59 Огромный национальный флаг вывесили в Минске и на улице Кропоткина.
11:57 Агрогородок Индура, Гродненский район.
11:55 Свободное Уручье.
11:53 Деревня Острошицкий Городок под Минском. Люди выходят каждый день!