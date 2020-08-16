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Под Гомелем прощаются с Героем Беларуси Александром Вихором

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  • 16.08.2020, 12:15
  • 8,587
Под Гомелем прощаются с Героем Беларуси Александром Вихором
Фото: «Радыё Свабода»

Он погиб после задержания ОМОНом на мирной акции протеста.

В Костюковке под Гомелем началось прощание с задержанным ОМОН и погибшим после этого Героем Беларуси Александром Вихором, сообщает «Радыё Свабода».

На похороны пришел житель Гомеля Сергей Шоман. Он также был задержан 9 августа, и видел Александра в РОВД, потом - в суде и в автозаке.

«Он был на страшном стрессе, просил постоянно о медицинской помощи, на него никто не обращал внимания. Когда нас везли из суда в СИЗО, ему было очень плохо, он снова просил о помощи, звал маму, папу. Тогда милиционеры или кто они, конвой или надзиратели, брызнули в его перцовым газом. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спросили: «А с этим что делать», и им ответили: «Пусть подыхает».

Фото: onliner.by
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

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