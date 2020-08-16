Учительница: Сегодня я хочу перед вами попросить прощения 21 16.08.2020, 12:20

14,096

Фото: «Радыё Свабода»

Учительница из Осиповичей написала обращение к ученикам, среди которых были силовики.

Учительница истории средней школы № 4 города Осиповичи Елена Гвидоновна Антихович написала трогательный пост в соцсети, обратившись к своим ученикам, среди которых есть силовики и пострадавшие от насилия, пишет tut.by.

— Мои дорогие — сыновья, дочь, выпускники, родители учеников, друзья. Сегодня я хочу перед вами попросить прощения. Я учитель и всегда этим гордилась. Сегодня же это слово все чаще произносят с брезгливостью. Я никогда не голосовала досрочно, не отдавала свой голос за Лукашенко даже в 1994-м году и не сидела в избирательных комиссиях. В этом году вешала на своей двери плакат «ЯМЫ97%» и включала на всю улицу «Стены рухнут». Но, главное, в этом году я училась не бояться. А это непросто.

В юности папа пугал меня стукачами и КГБ, после появился страх потерять работу, когда трое детей на руках, позже появилось — «А вдруг сына или дочь выгонят из университета», а сейчас — комфорт. Да, признаюсь, это комфортно: «Моя свобода внутри меня, давать знания нужно при любой системе, пусть сражаются молодые».

Но я всегда любила осваивать новое и в профессии, и в быту. Учиться не бояться очень здорово и головокружительно! Ты начинаешь верить и надеяться на что-то большее. Всей семьей мы регистрировались на «Голосе», голосовали за Светлану Тихановскую с белыми повязками на руках, фотографировали и отсылали бюллетени. Как учитель истории я понимала, что выборы сфальсифицируют. И была готова протестовать. Ходила на избирательный участок вечером, ждала протокол, разговаривала с людьми, фотографировала ОМОН.

Была на акции солидарности в своем городе, стояла два часа. Больше просто не смогла. Я оправдываюсь? — Да, я оправдываюсь. Но когда среди сияющих глаз и улыбок услышала от мамы своей ученицы: «А вы здесь что делаете?». Безумно захотелось прочитать менторским тоном лекцию о том, что не все педагоги одинаковые, что я не была в комиссии, что работники других организаций и предприятий, в том числе и она, тихо сидели и молчали, хотя все мы должны были воевать против фальсификации вместе. Но я промолчала, потому что мы виноваты больше всех остальных. Потому что мы учим детей на высоких примерах человечности и патриотизму, стойкости и самопожертвованию, а другие — нет.

Сегодня я говорю: простите меня за всех учителей, которые обманули ваши надежды. Я устала плакать. Я знаю, что среди моих учеников больше тех, кто протестует, чем тех, кто пошел за зарплатой и квартирой в милицию и ОМОН. Мне целыми днями звонят и звонят девочки, убегавшие от автозаков, и те, кто сидел в кустах, те, кто до утра прятался в подъездах и шел на акции с букетом в руках. Другие ученики у меня тоже есть, которые били. Я помню их имена, их кучерявые головы, их глаза. И за них тоже простите меня. Чего я им не сказала, что упустила? Почему не смогла научить их любви и добру, не донесла законы истории и основы гуманизма.

В понедельник мне предстоит прийти в школу. Не знаю, как посмотрю в глаза тех, кто подписывал ненастоящие протоколы… Но сегодня прошу: простите меня. Я вас всех люблю. Всегда жду ваших звонков и сердечек в сетях. Но если за всех фальсификаторов вы плюнете мне в лицо, я не обижусь. Это мы учили и тех, кого избивали, и тех, кто над ними издевался. Вы — другие, честнее и смелее своих учителей. Знаю, что мы победим. Вам предстоят тяжелые времена. Держитесь, верьте, это можно пережить. То, за что мы боремся сегодня, — не для высоких зарплат, не для теплого комфорта (он тоже будет обязательно).

Тысячи людей, юноши и девушки прошли и проходят прямо сейчас через чудовищные мучения для того, чтобы вы больше не осваивали науку «не бояться», не мечтали уехать из этой страны, не лгали детям и не учили их молчать и покоряться.