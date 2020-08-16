Форум свободной России призвал воспрепятствовать агрессивным планам Кремля в отношении Беларуси 3 16.08.2020, 12:26

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Опубликовано обращение к демократической части российского общества.

Постоянный комитет Форума свободной России опубликовал сегодня заявление об угрозе аншлюса Беларуси:

— На наших глазах в Беларуси происходит мирная демократическая революция. Несмотря на зверства охранителей, белорусское гражданское общество демонстрирует решимость в избавлении от многолетней диктатуры и продолжает отстаивать свое волеизъявление, сделанное на прошедших президентских выборах.

В глазах граждан Беларуси и международного сообщества Лукашенко уже не является легитимным президентом и отстранение белорусского диктатора от власти является вопросом ближайшего времени. При этом дальнейшая агония режима Лукашенко не только неизбежно приведет к продолжению насилия над мирным населением и новым человеческим жертвам, но и ставит под угрозу государственность Беларуси.

Мы уже становились свидетелями того, как возникший после Революции Достоинства государственный кризис в Украине был использован Путиным для осуществления захвата украинских территорий и начала военной агрессии. Возникший в Беларуси «вакуум власти» создает возможности для реализации экспансионистских планов Путина и сегодня появляется все больше признаков, указывающих на существование реальной угрозы аншлюса Беларуси Россией.

Международные преступления путинского режима на постсоветском пространстве уже не раз становились для российской оппозиции вызовами, с которыми она оказалась неспособна справиться: в ответ на военное вторжение России в Грузию и Украину, а также аннексию Крыма, значительная часть российских оппозиционеров оказались не в состоянии занять принципиальную позицию и дать адекватную оценку действиям российского диктатора.

Сегодня, когда под ударом может оказаться еще одна соседняя страна, мы призываем всех, кто относит себя к российской оппозиции, пытаться всеми возможными способами воспрепятствовать реализации агрессивных планов Кремля в отношении Беларуси. Нельзя допустить, чтобы одуревший от имперских амбиций мафиозный режим, захвативший власть в России, вписал ещё одну кровавую главу в постсоветскую историю нашей страны.

Напомним, что главный редактор Charter97.org Наталья Радина обратилась к российским журналистам с просьбой разобраться, насколько вероятен сценарий военного вторжения в Беларусь со стороны РФ.