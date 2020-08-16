«Моего мужа инвалида-сердечника сначала забрали в изолятор, а оттуда - в больницу» 3 16.08.2020, 12:31

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Анатолий Чешуин

52-летнему пинчанину ежедневно нужно принимать лекарства, но в изоляторе их давать отказались.

52-летнего Анатолия Чешуина задержали недалеко от его дома в Пинске 12 августа. Сначала забрали в изолятор, а оттуда спустя сутки — в отделение кардиологии, рассказывает tut.by его супруга.

Мужчина — инвалид по сердцу третьей группы, ему ежедневно нужно принимать лекарства, но передать их в изолятор получилось не сразу. Когда удалось, пинчанина уже увезли на скорой в больницу.

Ольга Чешуина вся на нервах в последние дни. Она переживает за здоровье супруга, которому несколько лет назад сделали операцию на сердце — шунтирование. Ему постоянно нужно следить за давлением и регулярно, по часам, принимать лекарства.

Несмотря на инвалидность, Анатолия уже второй раз задерживают за «прогулки» в центре города. Впервые это случилось в мае этого года.

— Он был на набережной в компании, к нему подошли сотрудники правоохранительных органов, не представились и грубо задержали, — рассказывает Ольга. — Ему тогда стало плохо сразу же, он еще в изоляторе потерял сознание, забирала скорая. По решению суда ему тогда выписали 20 базовых величин штрафа за неповиновение милиции.

Анатолий не захотел мириться с этим решением и начал писать жалобы с вопросами, почему он не может гулять в родном городе по набережной. Когда 9 августа вся семья вышла в центр города, а ОМОН перекрыл дорогу, один из милиционеров лично обратился к Анатолию.

— Ему сказали: «Тебе плохо живется? Это ты организовал митинг?» Муж, конечно, неравнодушный гражданин, но он ничего не организовывал. Было много людей в центре, настоящий праздник. Потом, когда начались избиения, мы сразу же отскочили в сторону, схватили внучку и пошли домой, это было очень страшно.

Ольга и подумать не могла, что ее мужа заберут в изолятор уже после выборов — 12 августа. Произошло это в тот момент, когда мужчина в своем районе шел по делам, говорит супруга.

— Мне люди сообщили о том, что моего мужа задержали. Я позвонила в 102, информации не было, потом в ГУВД мне сказали, что в списках задержанных его нет. Я обратила внимание сотрудников на то, что человек без таблеток, что без них он может умереть. Потом пошла писать жалобу в том же здании и совершенно случайно увидела мужа — он вышел из кабинета от следователя.

Женщина уверяет, что сотрудники милиции не разрешили ей тогда передать мужу нужные медикаменты, хотя он был всего в двух метрах от нее.

— Сказали, что не положено. «Суточникам» ничего нельзя. С самого утра я снова поехала к изолятору, там было много людей, женщины плакали, никого внутрь не пускали. Под предлогом того, что мне надо написать жалобу, я смогла пройти внутрь, написала прошение, чтобы мужу передали таблетки и теплые вещи. У меня их взяли, но, как потом выяснилось, передавать не спешили.

В тот же день Ольга узнала, что ее мужа из изолятора увезли на скорой в кардиологическое отделение в больницу — он потерял сознание.

— Муж по телефону мне рассказал, что просил еще ночью дать таблетки или вызвать скорую, но никто не отреагировал. Сейчас он благодарит тех ребят в камере, которые начали громко стучать, когда он упал. Тогда работники вызвали скорую.

Сейчас Анатолий находится в больнице под капельницей. По решению суда ему нужно было провести в изоляторе 15 суток. Ольга смогла передать все необходимые вещи супругу, но к мужу ее не пускают: в больнице карантин.