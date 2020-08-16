Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы 6 16.08.2020, 12:36

11,469

Революция в Беларуси просто фантастическая.

Об этом в интервью изданию The Insider заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. Публикуем интервью с сокращениями.

- Ожидали ли вы, что события будут развиваться подобным образом? Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Беларуси.

- Я, наверное, один из немногих людей, которые скажут, что все это было ожидаемо и прогнозируемо. Было даже удивление, что это не выстрелило раньше. Подобные протесты начинались в 2017 году, но тогда властям удалось их подавить. Сейчас все было достаточно прогнозируемо. Во время так называемых «парламентских выборов», когда собирали подписи, люди говорили, что 90% идут против Лукашенко.

Медиа, которые находятся в Беларуси, очень подконтрольны власти. Был такой вот диссонанс — люди против Лукашенко, а псевдонезависимые медиа говорят: «Все нормально, он популярный, он сильный». Произошла в первую очередь YouTube-революция, появились блогеры, которые не были под контролем спецслужб, были свободными людьми. Они не зарегистрированы, не требовали аккредитации, согласования с налоговой и так далее. Они просто говорили правду. Во многих городах Беларуси появились такие люди, и они стали очень популярными. Самым популярным непосредственно перед президентскими выборами стал Сергей Тихановский. Его YouTube выпуски смотрели до 500 тысяч белорусов. Еще одним сверхпопулярным блогером был Степан Светлов под псевдонимом Nехта. Он начинал как YouTube-блогер и у него была огромная аудитория. Вот это и способствовало революции сознания.

Из классических сайтов наиболее радикальной была «Хартия’97», которая говорила, что думает. Ее редакция находится в Варшаве, часть журналистов работали подпольно в Беларуси. Несколько таких вот факторов — «Хартия’97», Нехта и другие блогеры, — полностью изменили информационное поле в стране и люди увидели жизнь в настоящем зеркале, а не кривом, созданном пропагандой Лукашенко и медиа под давлением властей. Когда появились другие каналы связи, такие как Telegram, то люди увидели — вот такая деревня, вот такой город. Обратная связь сработала и здесь уже соврать нельзя.

Последней каплей стало поведение Лукашенко во время коронавируса. Даже не будем говорить, что он творил. Абсолютно всем стало понятно, что этот человек психопат и неадекватен. Это еще более обострило всю ситуацию. Сюда же аресты популярных кандидатов в президенты: Николая Статкевича, которого не зарегистрировали, а потом арестовали; Сергея Тихановского, которого не зарегистрировали, а потом арестовали; и Виктора Бабарико, которого зарегистрировали, но все равно арестовали. Все это привело к тому, что люди были еще более обозлены, более решительно настроены. Было ясно, что Лукашенко безнадежно проигрывает выборы, это стало видно всему обществу. Отсюда появились клички «таракан» и «Саша 3%». У кого ни спроси — ни у кого не было знакомых, кто бы собирался за него голосовать.

Революция фантастическая. Для моей команды и гражданской кампании «Европейская Беларусь» и для некоторых людей она не стала неожиданностью. Мы готовили эту революцию в течение длительного времени.

Лукашенко — психопат сумасшедший, который может все что угодно делать. Он, как алкоголик в последней стадии, может ножом пырнуть соседа, женщину или ребенка. У него выходов немного — бежать или его расстреляют свои. Говорят, что сейчас появляется третий вариант, и достаточно опасный. Все сейчас обсуждают информацию, что на границе России и Беларуси консолидируются вооруженные силы России в двух группировках — одна для наступления на Витебск и вторая для входа в Гомель. Называется время в 36 и 48 часов. При всем отношении к Путину я не считаю его дураком. Входить сейчас в Беларусь, когда восстала вся страна… Причем уже не просто протестуют, а карнавал победы устроили, у всех эйфория, причем в каждом городе, каждой деревне.

Мой прогноз — если генералы Путина решатся на вторжение, вспыхнет вся Россия. Мы находимся в интернете в едином информационном поле. Я не думаю, что многие россияне сильно отличают названия белорусских городов. Всем хочется принять участие в этом карнавале, обрести надежду на новую жизнь. Фанаты московского «Динамо» на стадионе скандируют: «Жыве Беларусь!» так, что дрожит стадион.

У нас самое главное есть большой оптимизм, потому что забастовали ключевые флагманы белорусских предприятий — «МАЗ», тракторный завод, завод «Атлант», «Белорусский металлургический завод», крупнейшее предприятие «Гродно Азот» и «Химволокно».

Лукашенко же сам начал забастовку. Он отключил интернет на пару дней, не работал даже Google поисковик. В итоге это и начало забастовку — остановились банки, банковские платежи, госпредприятия, IT-сектор. Он дал старт забастовке для десятков тысяч малых и средних предприятий, а также многих госучреждений. Ущерб экономике был огромный. И был выход — либо он блокирует интернет и связь и уничтожает экономику сильнее, чем любой карантин, либо он открывает интернет и на улицы выходят 500 тысяч человек. Так и произошло.