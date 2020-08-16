«Не смогут воевать сто бесов против миллионов родных сердец»2
- 16.08.2020, 12:53
- 4,319
Выходи сам. Зови близких, друзей, коллег и соседей.
«Я не знаю, могу ли я назвать тебя своей семьей, но мне бы этого очень хотелось, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Нас так долго разъединяли, что теперь, когда мы вместе с тобой стоим напротив ОМОНа или идем с цветами, флагами и улыбками по улице, я не могу видеть в тебе меньше, чем сестру или брата.
Беларусь – общий наш дом. И никому не нравится, когда в доме кто-то врет, крадет или дерется. Нельзя врать. Никогда. Нельзя красть. Ни одну копейку, ни один голос. Нельзя бить за то, что требуешь не врать и не красть.
Когда нас было не очень много, и мы с надеждой и достоинством, мирно выходили с требованием честности, нас избивали со всей жестокостью карателей.
Но когда ужас и злоба накрыли улицы, нас стало не меньше, а наоборот, в 10 раз больше!
Потому что семья проснулась от шума дубинок и шипения лжи. Потому что черные бесы под предводительством лукавого решили, что они хозяева нашего дома. И семья теперь выходит не на революцию. Она выходит, чтобы провести акт экзорцизма.
Но бесы не хотят уходить сами.
Именно поэтому ты не можешь остаться в этот момент дома. Нужно выйти со всеми, и показать, что нас не просто большинство, а большинство подавляющее.
И тогда никакой гражданской войны не будет. Потому что не смогут воевать сто бесов против миллионов родных сердец.
Выходи сам. Зови близких, друзей, коллег и соседей».