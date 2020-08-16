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«Не смогут воевать сто бесов против миллионов родных сердец»

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  • 16.08.2020, 12:53
  • 4,319
«Не смогут воевать сто бесов против миллионов родных сердец»
Фото: «Радыё Свабода»

Выходи сам. Зови близких, друзей, коллег и соседей.

«Я не знаю, могу ли я назвать тебя своей семьей, но мне бы этого очень хотелось, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Нас так долго разъединяли, что теперь, когда мы вместе с тобой стоим напротив ОМОНа или идем с цветами, флагами и улыбками по улице, я не могу видеть в тебе меньше, чем сестру или брата.

Беларусь – общий наш дом. И никому не нравится, когда в доме кто-то врет, крадет или дерется. Нельзя врать. Никогда. Нельзя красть. Ни одну копейку, ни один голос. Нельзя бить за то, что требуешь не врать и не красть.

Когда нас было не очень много, и мы с надеждой и достоинством, мирно выходили с требованием честности, нас избивали со всей жестокостью карателей.

Но когда ужас и злоба накрыли улицы, нас стало не меньше, а наоборот, в 10 раз больше!

Потому что семья проснулась от шума дубинок и шипения лжи. Потому что черные бесы под предводительством лукавого решили, что они хозяева нашего дома. И семья теперь выходит не на революцию. Она выходит, чтобы провести акт экзорцизма.

Но бесы не хотят уходить сами.

Именно поэтому ты не можешь остаться в этот момент дома. Нужно выйти со всеми, и показать, что нас не просто большинство, а большинство подавляющее.

И тогда никакой гражданской войны не будет. Потому что не смогут воевать сто бесов против миллионов родных сердец.

Выходи сам. Зови близких, друзей, коллег и соседей».

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