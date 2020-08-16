«В автозаке нас утрамбовывали ногами» 2 16.08.2020, 13:00

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Фото: spring96.org

23-летний минчанин рассказал жуткие подробности своего задержания и удерживания на Окрестина.

23-летнего Юрия Пономарёва задержали вечером 12 августа по дороге в «Песочницу» на перекрёстке улиц Машерова и Куйбышева Минска. Он рассказал «Весне» о жестокостях своего безосновательного задержания и то, в каких условиях его двое суток удерживали в ЦИП на Окрестина.

«Ненавижу тех, кто убегает»

«Вечером с друзьями я шел в «Песочницу». На перекрёстке на противоположной стороне мы увидели затонированный микроавтобус без номеров, где сидели ОМОНовцы. Мы сразу стали убегать, они резко поехали на нас. Все убежали, кроме меня. Мне прилетела в спину дубинка, я упал на землю. Говорю: «Ребята, я не убегаю, не сопротивляюсь». Меня сразу затянули в стяжку, закинули в бусик с криками: «Ненавижу тех, кто убегает». Меня сразу начали бить по корпусу и по задним частям ног. 3-4 удара дубинкой прилетело по икрам, потом по 5-й точке, по корпусу. Мне повезло, что меня первого в бусик закинули. Где-то через минуту на меня сверху закинули ещё парня, били уже его, а не меня. Ему разбили голову. Он на мне лежал, кровью капал, у меня рубашка была в его крови. Потом ещё одного закинули, спрашивали: «Сколько вам платят? Хотите перемен?!». При этом его попутно били».

Юрий рассказывает, что после микроавтобуса его перевели в автозак, где сразу положили всех лицом в пол:

«В автозаке никто не представлялся. Нашивки силовиков тоже невозможно было рассмотреть. Потом нас закинули в клетку автозака и стали утрамбовывать ногами. Нас в клетку утрамбовали четвером, хоть она рассчитана на одного человека. Мы ездили в этом автозаке часа два-три. Ездили до тех пор, пока полностью не забили автозак людьми. Еще одному задержанному с разбитой головой по дороге стало плохо, он терял сознание, мы стучали, говорили об этом, но они говорили лишь, что «это же агитатор». Надавали ему пощёчин.

Одного парня запихали под маленькую скамейку в автозаке со словами «сиди под шконкой». Его туда загнали ногами и ещё сверху четверых закинули.

«Лучше бы нормальным парням помогала, а не этим овцам»

В соседней клетке были две женщины. Одна из них — медик, которая шла с работы домой. Когда она говорила тем, кто нас задерживал, что она медик, то ей отвечали: «Так ты помогаешь этим агитаторам, фашистам, сколько тебе платят, лучше бы нормальным парням помогала, а не этим овцам». Ей никто не поверил.

«Распылили женщине баллончиком в лицо»

Юрий рассказал, что все вещи задержанных досматривали прямо в автозаке.

«Мои вещи, портфель, где были вода, простыня и плавательная маска, остались в микроавтобусе. В автозаке его уже не было. Он просто пропал. У женщины нашли перцовый баллончик. Тот, кто досматривал вещи, сказал: «Я знаю для чего это тебе». И просто распылили женщине этим баллончиком в лицо. Это дошло по вентиляции до нас и мы тоже стали задыхаться. Та женщина просто дышать не могла. Когда узнали потом, что она действительно медик, то стали обращаться к ней за помощью: «Я вот руку вывихнул на прошлых протестах». И она им помогала.

«Парень, который стоял рядом, спросил, может ли он о меня кровь вытирать»

Юрия Пономарёва с другими задержанными доставили в Партизанское РОВД только утром на следующий день.

«Когда нас привезли, то сразу стали кричать: «Лицом в пол». Опять сыпались оскорбления. Гоняли как мячиков. Постоянно кричали: «Быстрее, быстрее, быстрее».

Меня выкинули из автозака, но я ног не чувствовал, говорил, что не могу встать. Один меня поднимает, а второй бьет пинком. Так как руки завязаны, я полетел прямо в кафель. Так я разбил бровь. Из нее лилась кровь. Но я лежал, чтобы «не отсвечивать», то есть лицом в пол, на коленях, ноги накрест. Потом нас отправили в подвал с бетонным полом. Там нас положили лицом в пол, и мы лежали, пока не уйдёт ОМОН.

Мы стояли битком с завязанными руками. Было душно. Я весь вспотел. Парень с окровавленной головой, который стоял рядом, спросил, может ли он о меня кровь вытирать. Одному парню там просто раскроили голову и били по всему корпусу. Оказалось, его перепутали с каким-то координатором».

Юрий Понамарев рассказал, что в Партизанском РОВД сотрудники милиции работали в черном одеянии и в балаклавах.

«Они сняли с нас стяжки. Сказали, что мы можем сесть, как хотим, но только лицом к стенке. Потом нас повели на стандартные процедуры: фотографирование, телескопию, изъятие вещей. В туалет нас водили на улицу, когда собиралось десять человек. Потом даже принесли металлические скамейки, чтобы те, кому плохо, могли присесть».

«Кричи, что ты любишь ОМОН»

Юрий говорит, что протоколы об административном правонарушении они не подписывали. Никаких документов по задержанию им даже не показывали. Привезли в РОВД около 12 ночи, а просидели там до обеда следующего дня. Потом всех перевезли в ЦИП на Окрестина. Юрий рассказал, что там зверски избивали людей.

«Сам конвой, который приехал забирать, не бил. Просто кричали: «Быстрее, быстрее, быстрее». На Окрестина нас подгоняли палками, но не били сильно. На загнали в блок размером 10 на 10 метров. Там была решётка вместо крыши, бетонный пол, бетонные стены. Туда загнали 70 человек. Под нашей камерой зверски избивали человека. Рассказывали, что ему перед избиениями говорили: «Мы сейчас покажем, как надо любить ОМОН». Потом его зверски избивали, а он кричал соответствующе. Они ему говорили: «Кричи, что ты любишь ОМОН». Он кричал. А они говорили: «Кричи сильнее, сильнее». Он просто в агонии кричал. Потом он замолчал. И мы поняли, что с ним что-то случилось. Они специально били под нашими камерами, чтобы мы это слышали.

«В центр становился тот, кому больше всего было холодно»

Ночью тоже крики были, но из более отдалённых камер. Ночевали мы в летних камерах. Там дневная смена не давали нам ни еды, ни воды, не сходить в туалет. Вечерняя смена была более лояльная. Сотрудники водили нас в камеры, где сидели люди, где была туалет и вода. Ночевали мы там же. Было много ребят в лёгкой форме, так как многих задерживали днём, им было холодно ночью. Мы становились в круги. В центр становился тот, кому больше всего было холодно. Его облепливал круг из 4-5 человек, а потом облепливал ещё одни круг. Так грелись. А чтобы поспать на бетонном полу, снимали кроссовки, подкладывали под копчик, садились спина к спине, поджав ноги. И получалось, что и спина не мерзнёт. Но спать совсем не получалось. Дремали по минут 20, потом околевали и вставали. Поспать немного можно было, когда вставало солнце, уже тепло немного было».