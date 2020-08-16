Иллюстраторы со всего мира рисуют смелых белорусок 16.08.2020, 13:19

2,789

Посмотрите, какими белорусок видит мир и наши иллюстратоторы.

Десятки иллюстраторов из разных стран мира запустили в Инстаграм флешмоб с хештегом Women_ in_white для того, чтобы поддержать белорусок, которые вышли на улицы городов в знак протеста против насилия силовиков над мирными протестующими. По хештегу уже можно найти более тысячи изображений.

Первая женская акция прошла утром на Камаровском рынке 12 августа. Несколько сотен девушек, одетые в белое, вышли с цветами в руках в цепь солидарности. После инициатива распространились по всей стране. Tut.by предлагает посмотреть, какими белорусок видит мир и наши иллюстратоторы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».