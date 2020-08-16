закрыть
16 августа 2020, воскресенье, 13:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иллюстраторы со всего мира рисуют смелых белорусок

  • 16.08.2020, 13:19
  • 2,789
Иллюстраторы со всего мира рисуют смелых белорусок

Посмотрите, какими белорусок видит мир и наши иллюстратоторы.

Десятки иллюстраторов из разных стран мира запустили в Инстаграм флешмоб с хештегом Women_ in_white для того, чтобы поддержать белорусок, которые вышли на улицы городов в знак протеста против насилия силовиков над мирными протестующими. По хештегу уже можно найти более тысячи изображений.

Первая женская акция прошла утром на Камаровском рынке 12 августа. Несколько сотен девушек, одетые в белое, вышли с цветами в руках в цепь солидарности. После инициатива распространились по всей стране. Tut.by предлагает посмотреть, какими белорусок видит мир и наши иллюстратоторы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина