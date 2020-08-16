Лукашенко продолжает превращение в Януковича

Лукашенко продолжает превращение в Януковича3
- Алеся Бацман
- 16.08.2020, 13:42
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Финальные части таких фильмов снимают в Ростове.
Такое ощущение, что в Минск был срочно выписан Виктор Федорыч Янукович, и теперь сидит и пошагово диктует Лукашенко, как нужно вести себя во время Майдана.
1) Звериная жестокость силовиков к мирным протестующим, которая тут же провоцирует на протест максимальное количество людей;
2) обращение к Путину с просьбой защитить и ввести войска или что будет нужно;
3) административный своз бюджетного антимайдана;
4) ....
Мы этот фильм уже видели. Финальные сцены там снимают в Ростове
Алеся Бацман, «Фейсбук»