Лукашенко продолжает превращение в Януковича 3 Алеся Бацман

16.08.2020, 13:42

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Финальные части таких фильмов снимают в Ростове.

Такое ощущение, что в Минск был срочно выписан Виктор Федорыч Янукович, и теперь сидит и пошагово диктует Лукашенко, как нужно вести себя во время Майдана.

1) Звериная жестокость силовиков к мирным протестующим, которая тут же провоцирует на протест максимальное количество людей;

2) обращение к Путину с просьбой защитить и ввести войска или что будет нужно;

3) административный своз бюджетного антимайдана;

4) ....

Мы этот фильм уже видели. Финальные сцены там снимают в Ростове

Алеся Бацман, «Фейсбук»