Убитых лукашенковскими карателями значительно больше 39 16.08.2020, 14:31

32,824

Фото: AP

Власти пытаются скрыть свои преступления.

Волонтеры общественного объединения «Звено» отыскали в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести. В некоторых случаях есть аудио или видео материалы, передает «Радыё Свабода».

На момент написания отчета известно о 7 раненых, они находятся в критическом состоянии в реанимации. Опросили работников скорой помощи и пострадавших, которые находятся в военном госпитале, больнице скорой медицинской помощи, 6-й городской клинической больнице, 2-й городской клинической больнице.

Право на жизнь

Силовые структуры применили против протестующих огнестрельное оружие, что свидетельствует о преднамеренном убийстве людей. Про огнестрельные ранения сообщила бригада скорой помощи, работавшая в ночь с 10 на 11 августа у метро «Пушкинская». Пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в военный госпиталь.

Водитель «скорой помощи» сообщил, что в этом районе погибли не менее трех человек. Власти сообщили только об одной жертве - Александре Тарайковском. Версия МВД вызывает много вопросов, так как на видео видно, что в руках мужчины ничего не взрывается, он умирает от выстрела из огнестрельного оружия. Официальное расследование смерти участника протеста не начато, следственные действия не ведутся, свидетелей происшествия никто не искал.

Также с огнестрельным ранением в реанимационном отделении 4-й городской больницы находится мужчина, поступивший в ночь с 9 на 10 августа.

Непредоставление медицинской помощи

Есть свидетельства людей, которые были госпитализированы с переломами ребер, рук и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что помощь была оказана через 6-12 часов после травмы, некоторым - только после потери сознания.

Одного человека забрала «скорая помощь» только потому, что он не мог поместиться в автозак. Он был задержан около 21:00 11 августа в районе Уручья, а в больницу скорой помощи прибыл через сутки. Все это время ему не оказывали помощь. По его словам, многие люди, загруженные в автозаки, были в тяжелом состоянии.

Организация также обращает внимание на факт гибели в Гомеле, когда погибший обращался за помощью, но получил отказ. Также не было проведено расследование и отказали в судебно-медицинской экспертизе, чтобы установить причину смерти.

Право на личную свободу

Большинство потерпевших заявляют о своем задержании без оснований. Это касается не только мирных демонстрантов, задерживали также пешеходов, водителей и велосипедистов, которые находились рядом со своими домами. О задержаниях родственников не сообщали.

Потерпевшие утверждают, что силовики требовали пароль от мобильного телефона и просматривали личную информацию. Телефоны забирали в один пакет без фиксации принадлежности. Большинство не получило их назад. Потерпевшие сообщают, что при задержании они не оказывали сопротивления, но были жестоко избиты. В автозаке, РОВД и ИВС люди стояли на коленях, стояли у стены или лежали рядами, по которым заставляли ходить новых задержанных. В течение 6-12 часов им не разрешали ходить в туалет, не давали воду и пищу. Некоторые оставались в переполненных автозаках в жару более 6 часов.

В ИВС людей в футболках с «Пагоняй» облили водой и били электрошокером, некоторых заставляли есть белые браслеты, сообщается также о внутримышечных инъекциях, чтобы не оставались следы побоев. Одной пострадавшей давали психотропные лечебные препараты, после чего она не могла говорить и испытывала затруднения с дыханием.

Многие говорят об угрозах убийством и изнасилованием, о приставлении к голову оружия, раздевании догола и выбрасывании на улицы. На просьбы о медицинской помощи или воде милиция отвечала ударами. Свидетели утверждают, что те отрабатывали удары «по методике»: один держал человека, другой рассказывал, как повернуть.

Незаконное применение силы

Многие пострадавшие получили ранения и ожоги от шумосветовых гранат. Гранаты бросали прямо в людей или в непосредственной близости от них. Умышленно бросали гранаты в авто - есть показания, что солдаты внутренних войск разбивали боковое стекло.

Также человек получил раны, когда вышел на дорогу забрать раненого. Когда он подошел к лежащему мужчине, в него полетели гранаты со стороны силовиков. Многие травмы от резиновых пуль, в том числе с близкого расстояния. Удалось найти пострадавшего, у которого в ноге застряла не только пуля, но и гильза. Его остановили на улице Рокасовского. Угрожая оружием, скомандовали выйти из машины и стреляли ему бедро с расстояния одного метра.

Велосипедиста задержали возле стелы 10 августа. При задержании ему повредили глаз. После задержания людей перевозили с мешками на головах, в ИВС заставляли ползать на коленях из автозака до здания около 150 метров и все время избивали. Деньги, которые у него были с собой, забрал милиционер.

Отсутствие средств правовой защиты

Никто из потерпевших не смог обратиться к адвокату. Многих отпускали уехать на машине скорой помощи только при условии подписки, где человек соглашался, чтобы оказывал сопротивление милиции. Известны факты, когда после обращения за помощью представители власти увозили пострадавших в неизвестном направлении. Опасаясь обещанного уголовного преследования, многие пострадавшие не хотят обращаться за медицинской помощью.

Зафиксирован факт нарушения прав несовершеннолетнего, госпитализированного в ночь с 7 на 8 августа. Около площади Победы на него напали сотрудники правоохранительных органов, ударили дубинкой по голове, отвезли в РОВД. Там долго ему не оказывали помощь, а матери с его телефона отвечали, что «с ним все в порядке». Когда за ним приехал отец, он вызвал скорую, и ребенка положили в больницу скорой помощи. 10 августа к нему в палату пришел представитель Следственного комитета и допросил его без адвоката и разрешения родителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».