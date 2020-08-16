Депутаты «Слуги народа» призвали сделать Лукашенко персоной нон-грата в Украине 10 16.08.2020, 14:53

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Также они призвали ввести санкции по отношению официального Минска.

Украинский народный депутат Богдан Яременко опубликовал в «Фейсбуке» заявление депутатов партии «Слуга народа» по ситуации в Беларуси.

- Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии «Слуга народа», заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободной демократическом правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста!

Восхищаемся миролюбием, а вместе с тем стойкостью и мужеством участников протестов против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Человеческие жертвы среди протестующих вызывают в наших сердцах боль и гнев! Мы глубоко сопереживаем и сочувствуем семьям, близким и друзьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым и травмированным.

Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто «президента» Беларуси Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерную жестокость при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих.

Также полностью недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Беларуси, которые, как и белорусы, подвергаются похищениям, безосновательным ограничениям свободы, пыткам и унижениям достоинства со стороны представителей правоохранительных органов.

Учитывая массовость фальсификаций в ходе избирательной кампании, а также системность, спланированность и умышленность нарушений прав человека с целью запугивания собственного населения и подавления протестов, мы солидарны с решением Европейского Союза относительно непризнания результатов выборов.

Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь смочен кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку.

Особенно обращаем внимание де-факто «президента» Беларуси Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии.

В контексте положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС призываем украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Беларуси.

Учитывая неправовые волюнтаристские действия Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам, обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением:

- согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех его органов, групп и подгрупп по территории Беларуси в другую страну;

- поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;

- приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Беларусью.

Обращаемся к Кабинету министров Украины с требованием:

- проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Республику Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан;

- запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для де-факто «президента» Беларуси, членов правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории нашего государства обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов и т.п.),

членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека;

- определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений режима Лукашенко прав человека (включая предоставление политического убежища, помощь для лечения и т.п.);

- согласовать с Европейским союзом все формы ограничивающих и сдерживающих мер и проводить когерентную скоординированную внешнюю политику в отношении Беларуси.

Заявление открыто для подписания всеми желающими

Жыве Беларусь!

Слава Украине!

Народные депутаты Украины

Лиза Богуцкая

Татьяна Цыба

Богдан Яременко

Анна Бондарь

Игорь Васильев

Дмитрий Гурин

Евгений Петруняк

Виктория Подгорная

Иван Юнаков

Виталий Безгин

Лада Булах

Лиза Ясько