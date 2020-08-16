18-летний минчанин: Кровь текла по земле, многие теряли сознание, тех, кто пробовал вставать били дубинками и шокерами

18-летний минчанин: Кровь текла по земле, многие теряли сознание, тех, кто пробовал вставать били дубинками и шокерами7
- 16.08.2020, 15:04
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Владимир Погарцев рассказал, как его задержали 10 августа за белый браслет.
18-летний Владимир Погарцев обратился в ПЦ «Весна» в рамках кампании по документированию случаев пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения в отношении задержанных в результате протестных выступлений, которые состоялись в Минске с 9 по 13 августа. Он сообщил, что его, по сравнению с другими задержанными, били не так сильно – поскольку его "выбрали" для дачи интервью государственному телеканалу о "координаторах действий протестующих".
Задержали Владимира 10 августа около 18 часов, когда он, возвращаясь домой, вышел из троллейбуса возле станции метро Фрунзенская в Минске. К нему подошли два сотрудника ОМОН и захотели удостовериться в его личности. Увидев на руке парня белый браслет, омоновцы сорвали его, затолкали Владимира в обычный бус, а позже пересадили в автозак. При задержании его били в грудь, а также «берцем прилетело в голову».
«Вот этого можете взять — за наркоту его», – так, по воспоминаниям Владимира, выразились омоновцы. Затем парня уложили лицом в асфальт и несколько раз спрашивали «твое-не твое». На отказ парня признавать «вину», ему ответили: «Будешь гнить в тюрьме».
Затем заковали в наручники, при этом наступали ногой на туловище.
Владимира доставили во Фрунзенское РУВД, где какой-то из старших по званию милиционер сказал:
«Не трогайте его — он пойдет на видео».
В это время, как рассказал парень, множество людей лежало на земле, закованные в наручники.
«Кровь текла по земле, многие падали, теряли сознание... Тех, кто пробовал вставать или двигаться, били дубинками и шокерами», — вспоминает Владимир.
Среди сотрудников, наблюдающий за всем этим, была женщина-милиционер, которая упомянула, что работала с несовершеннолетними.
«Она постоянно говорила: я знаю вас каждого. Она видела, как били 17-летнего мальчика…Там неважно, какой возраст. Также там была болгарка. Я этого не видел, но когда она включалась, люди почему-то кричали».
Примерно в 14 часов следующего дня омоновцы стали загружать людей в автозаки. Владимира же повели в какой-то кабинет.
«Мне сказали — ты будешь говорить так-то и так-то. А если не скажешь, то либо поедешь за наркоту, либо мы тебя застрелим — и тебя не найдут. И надиктовали, что [мне следует] говорить».
Владимир не знает, из какого именно телеканала были журналисты, которые брали у него интервью после разговора с силовиками — у них не было никаких опознавательных знаков. На вопрос Владимира, откуда они, те ответили: «мы государственные журналисты». Их было двое – журналистка и мужчина-оператор.
Уже после своего выхода из ИВС города Жодино парень узнал, что интервью с ним вышло в программе «Панорама» на телеканале "Беларусь 1". Оно начинается с вопроса журналистки: "Кто координирует [протесты]?”
Сам Владимир Погарцев подчеркивает, что дал это интервью под принуждением.