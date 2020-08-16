«Лукашенко – в автозак»: брестчане вышли в центр города на Марш за Свободу 16.08.2020, 15:27

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Фото: Виктор ПАВЛОВ / b-g.by

Настроение у людей праздничное!

В Бресте 16 августа люди вновь собрались в центре города в знак протеста. С бело-красно-белыми флагами, плакатами, цветами, шарами и хлопками участники мирной акции прогуливаются колонной по ул. Советской, Пушкинской, пишет «Брестская газета».

Настроение у собравшихся праздничное. Проходя возле памятника 1000-летия, люди дружно крикнули “Уходи” и пошли дальше. Направляются они к площади Ленина, где в этот воскресный день обещал выступить глава города Александр Рогачук. Встреча запланирована на 16.00.

На площади есть ОМОН, силовики ограждены турникетом.

Среди присутствующих – десантники, католический священник.

Протестующие то и дело кричат: «Лукашенко – в автозак», «Жыве Беларусь!», «Рогачука в отставку», «Дай дорогу!», «Выпускай Юру!».

Последние два лозунга, вероятно, касаются Юрия Стыльского, лидера группы «Дай Дарогу!», которого задержали 15 августа после мирной акции протеста. В тот день музыкант шел впереди многотысячной колонны демонстрантов с большим национальным флагом. По данным правозащитника Владимира Величкина, в настоящий момент он находится в подвале Ленинского РОВД. Дежурный ему сказал, что Стыльский цел и здоров.

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