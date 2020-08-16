Тысячи людей собрались в центре Барановичей на Марш за Свободу

Тысячи людей собрались в центре Барановичей на Марш за Свободу3
- 16.08.2020, 15:57
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В мирной акции участвуют медики.
Жители города Барановичи пришли на площадь Ленина днем 16 августа. Люди против насилия, фальсификации выборов и требуют честного пересчета голосов, пишет intex-press.by.
Сначала жителигорода собрались у Ледового дворца и оттуда двинулись к центральной площади Барановичей.
В центре к ним присоединились барановичские медики, которые вышли в знак протеста против насилия.
Толпа скандирует «Свободу заключенным!», «Уходи!»
К сожалению, вести онлайн-трансляцию не получается из-за проблем с интернетом.
Мужчина привез арбузы и стал раздавать их тем, кто присутствует на мирной акции.
— Спасибо вам, я на выборах в рейсе был, — говорит он.
Участников мирной акции также угощают кофе, им раздают воду.
Люди между собой говорят, что верят в перемены, и что мирные митинги — это хорошее решение. Насилие — это ужасно, и они против насилия.
Акция проходит спокойно. Проезжая часть свободна для движения транспорта. Сотрудников правоохранительных органов нет. Иногда проезжают машины ГАИ.