Витаутас Ландсбергис: Белорусы, вы удивляете мир 8 16.08.2020, 16:05

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Витаутас Ландсбергис

Фото: delfi.lt

Первый руководитель независимой Литвы обратился к белорусскому народу.

Первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис через сайт Сharter97.org обратился к белорусскому народу:

- Братья белорусы. Вы удивляете мир всенародным волевым заявлением: «Мы есть, мы - народ, мы свободная нация, страна! Мы не подворье какой-либо державы и будет сами решать свою судьбу. Мы - не колхоз и председатель с дубинкой нам ни к чему».

Вот, что вы должны сказать. Но вам для этого необходимо правительство доверия, которое не побоится никакого запугивания и насилия. Выбирайте их по достоинству, создавайте на местах народные грамады и подлинный парламент. Народ на площадях ваших городов уже дает вам полномочия.

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