Фоторепортаж с самого большого митинга в истории Беларуси 10 16.08.2020, 16:34

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Фото: «Радыё Свабода»

У стелы «Минск город-герой» собралось несколько сотен тысяч человек.

Как передает «Радыё Свабода», вся территория у стелы, возле Музея войны, на прилегающих улицах, проспекте Победителей и парках занята, но люди не выходят на проезжую часть.

По ней свободно ездят машины, некоторые с флажками, они также сигналят.

В этом месте были первые столкновения с ОМОНом 9 августа.

Все улицы рядом, проспекты и парки заняты людьми с плакатами и флагами. Люди кричат: «Уходи», «Трибунал», «Жыве Беларусь!».

Атмосфера радостная, люди не ожидали, что их будет так много. На улицах и во дворах нет милиции и внутренних войск.

Люди говорят, что хотят новых выборов и суда над теми, кто избивал и убивал людей на митингах, требуют отставки Лукашенко и заявляют о его хамском отношении к власти. Есть надежда, что завтра протест поддержат заводы.

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