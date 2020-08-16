Голоса с минского Марша за Свободу 3 16.08.2020, 17:52

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Фото: svaboda.org

Что говорят люди о сегодняшнем дне.

В Минске проходит самый многолюдный марш в истории Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Мужчина, 65 лет

«Я 30 лет ждал этого момента, чтобы Беларусь стала свободной. Мы прогоним власть карателей: Лукашенко, Караева, Карпенко, Караника. Беларусь будет свободной!».

Пенсионерка, 70 лет

«Я первый раз в жизни вижу, чтобы люди так радовались. Мы счастливы, мы предчувствуем, что будем счастливы впредь. Нам эта власть надоела, надоело в этом колхозном крепостном праве жить».

Ксендз Юрий Санько из Минска

«Мы после службы с верующими пошли сюда, так как это День единства белорусского народа, это праздник. Надеемся на справедливость на нашей земле. Сейчас происходит суд над Беларусью, здесь полмиллиона людей. Такого не было никогда, чтобы белорусы настолько объединились. Это праздник свободы!».

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