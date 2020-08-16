Огромная колонна идет по Бобруйску с 30-метровым флагом

Огромная колонна идет по Бобруйску с 30-метровым флагом1
- 16.08.2020, 18:01
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Колонна растянулась на два с половиной километра.
Бобруйск вышел на центральную площадь города, подписал коллективное обращение к мэру, провел митинг и отправился в шествие по центральным улицам.
По приблизительный подсчётам колонна, возглавляемая 30-метровым флагом, была длиной около 2,5 километров!
Машины на улицах приветствовали шествие сигналами, люди с балконов и пешеходы на улицах аплодировали, пишет телеграм-канал «Баста!».