Папа Римский Франциск молился за Беларусь

Папа Римский Франциск молился за Беларусь3
- 16.08.2020, 18:23
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Он призвал к уважению справедливости и права.
Понтифик обратился к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.
В воскресенье, 16 августа, на площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами.
«Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в Беларуси. Призываю к отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Матери Божьей, Королевы мира», – сказал папа Франциск.