Папа Римский Франциск молился за Беларусь 3 16.08.2020, 18:23

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Он призвал к уважению справедливости и права.

Понтифик обратился к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

В воскресенье, 16 августа, на площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами.

«Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в Беларуси. Призываю к отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Матери Божьей, Королевы мира», – сказал папа Франциск.

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