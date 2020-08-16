Владимир Некляев: Бог сегодня с нами, и он нам говорит: вы победили 5 16.08.2020, 20:29

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Владимир Некляев

Нет больше силы, чем сила народная.

«Бог сегодня с нами, и он нам говорит: вы победили. Нет больше силы, чем сила народная. И она собралась здесь, чтобы наконец Беларусь стала свободной демократической страной», — заявил поэт Владимир Некляев на площади Независимости, где собрались десятки тысяч сторонников перемен.

Он напомнил об акциях протеста после президентских выборов 2010 года, отметив, что, если бы тогда вышло столько же людей, «нас бы не победили». «Выросло новое, смелое поколение, спасибо вам всем за это», — цитирует Некляева naviny.by.

Группа бывших десантников поднялась на ступени Дома правительства с транспарантом «ВДВ с народом». Один из них заявил через мегафон, что многие их товарищи остаются за решеткой, в том числе Сергей Тихановский, а выборы были проведены с многочисленными нарушениями. Те, кто избивал мирных демонстрантов, не могут считаться сотрудниками правоохранительных органов, заявил бывший десантник. По его словам, он пришел с товарищами, чтобы реабилитировать армию и показать, что она с народом. Выступление неоднократно прерывалось овациями и скандированием «Армия с народом!».

Собравшиеся скандировали также «Караева в отставку!» и «Трибунал!».

На памятнике Ленину протестующие повесили плакаты «Нет доверия властям», «Избави нас от лукавого», «Мы хотим страну для жизни», «Усы мешают свободно дышать», «Верните мой голос», «Очистим МВД от карателей, убийц, садистов и психопатов». Кроме того, висят траурные ленты с надписью «Не забудем, не простим».

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