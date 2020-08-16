Евгений Афнагель: Мы требуем освобождения лидеров оппозиции и других незаконно задержанных 13 16.08.2020, 21:24

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Тысячи людей сегодня собрались у стен тюрьмы на улице Володарского в Минске.

Тысячи людей собрались сегодня у стен тюрьмы на улице Володарского в Минске, передает телеграм-канал «Баста!».

«Мы требуем освобождения лидеров оппозиции, которые находятся сейчас в заключении. Мы требуем освобождения Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца, Дмитрия Козлова и других людей, которые были незаконно задержаны.

Мы требуем проведения новых выборов, и мы будем выходить на улицы так же, как выходили сегодня, каждый день. С завтрашнего дня начинается общереспубликанская забастовка. Завтра мы снова встречаемся в центре и гуляем по нашему городу, и будем делать это каждый день до победы», - сказал Евгений Афнагель.

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