Такого Минск еще не видел

Такого Минск еще не видел9
- 16.08.2020, 21:37
- 18,091
Фоторепортаж минчанина Дениса Ермолаева.
Сотни тысяч белорусов днем 16 августа приняли участие в Общенациональном Марше за Свободу. К точке сбора у стелы «Минск — город-герой» люди пришли с бело-красно-белыми флагами и многочисленными плакатами, осуждающими нынешний режим. Они скандировали «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Трибунал!» и другие лозунги.
Фотограф из Минска Денис Ермолаев поделился с Charter97.org фотографиями с Общенационального Марша за Свободу.