Такого Минск еще не видел 9 16.08.2020, 21:37

18,091

Фото: tut.by

Фоторепортаж минчанина Дениса Ермолаева.

Сотни тысяч белорусов днем 16 августа приняли участие в Общенациональном Марше за Свободу. К точке сбора у стелы «Минск — город-герой» люди пришли с бело-красно-белыми флагами и многочисленными плакатами, осуждающими нынешний режим. Они скандировали «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Трибунал!» и другие лозунги.

Фотограф из Минска Денис Ермолаев поделился с Charter97.org фотографиями с Общенационального Марша за Свободу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».