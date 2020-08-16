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Такого Минск еще не видел

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  • 16.08.2020, 21:37
  • 18,091
Такого Минск еще не видел
Фото: tut.by

Фоторепортаж минчанина Дениса Ермолаева.

Сотни тысяч белорусов днем 16 августа приняли участие в Общенациональном Марше за Свободу. К точке сбора у стелы «Минск — город-герой» люди пришли с бело-красно-белыми флагами и многочисленными плакатами, осуждающими нынешний режим. Они скандировали «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Трибунал!» и другие лозунги.

Фотограф из Минска Денис Ермолаев поделился с Charter97.org фотографиями с Общенационального Марша за Свободу.

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