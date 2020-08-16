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Завтра в Беларуси продолжается Общенациональная забастовка

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  • 16.08.2020, 22:40
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Завтра в Беларуси продолжается Общенациональная забастовка

Ни копейки Лукашенко и его шайке.

Завтра в Беларуси продолжится Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. Завтра к забастовке присоединяются работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: освобождения политзаключенных, отставка Лукашенко, проведение новых свободных выборов.

Ни копейки Лукашенко и его шайке!


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