Завтра в Беларуси продолжается Общенациональная забастовка 6 16.08.2020, 22:40

9,996

Ни копейки Лукашенко и его шайке.

Завтра в Беларуси продолжится Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. Завтра к забастовке присоединяются работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: освобождения политзаключенных, отставка Лукашенко, проведение новых свободных выборов.

Ни копейки Лукашенко и его шайке!