Частники, поддержите национальную забастовку! 1 16.08.2020, 22:54

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фото: tut.by

Абсолютно все сферы деятельности сегодня в одной лодке.

«Хотел бы обратиться к частным организациями и арендодателям! - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Я - такой же владелец частного бизнеса и работодатель, как и вы. Я также, как и вы, перечисляю взносы и налоги в бюджет этой страны. Полагаю, многие из вас уже читали про «пятилетку», которую предложила самоизбранная власть. И если вы сегодня считаете, что забастовки - это дело только госпредприятий и вас это не касается, то перечитайте еще раз экономический план, и поймите, что вас это еще больше коснется!

Абсолютно все сферы деятельности сегодня в одной лодке! Многие ваши сотрудники уже участвуют в общенациональном создании новой страны. Большое количество из вас платят налоги этому государству не фиксированные, а процентные! Каждый день забастовок может и ударит по вашему карману, но еще больше ударит по бюджету государства, которое спонсирует насилие, свозы на митинги и всё враньё, которое в последнее время ещё и увеличивается!

Чем больше нас объединится сегодня - тем сильнее и свободнее мы будем завтра!

Поддержите национально движение! Загляните в завтрашний день! Жыве Беларусь!»

Напомним, завтра в Беларуси продолжается Общенациональная забастовка.