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В Германии рассказали, какие санкции готовят в связи с ситуацией в Беларуси

  • 17.08.2020, 7:33
  • 12,843
В Германии рассказали, какие санкции готовят в связи с ситуацией в Беларуси
Хайко Маас

Готовят список людей, против который введут штрафные меры.

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут направлены против людей, причастных к манипуляциям с выборами и насилию над протестующими. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle.

"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего беларусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал Маас.

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