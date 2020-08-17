«Снимай погоны»: как брестчане вызвали на ковер лукашенковских назначенцев 6 17.08.2020, 7:49

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Люди почувствовали себя властью в стране.

16 августа брестчане вновь вышли на улицы города. Многотысячная толпа заполнила площадь Ленина и позвала на диалог городские власти. К горожанам вышел глава исполкома Александр Рогачук, а также руководители областной милиции, городской прокуратуры и Следственного комитета. После эмоционального диалога власти с народом из СИЗО начали выпускать задержанных за акции протеста, пишет tut.by.

Точкой сбора протестующих в воскресенье стала площадь Ленина. На этот раз ее не перекрывали. Такое решение было принято после субботней встречи с протестующими, которые требовали, чтобы у них была возможность выйти на центральную площадь города.

Местные власти пошли навстречу. На этот раз периметр оцепления сузили. За турникеты попал лишь небольшой квартал, в котором располагаются здания областного, городского исполкомов, управления Нацбанка, КГБ и общественно-культурный центр.

Люди стали собираться на площади около 14.00. Многие приходили с бел-чырвона-белыми флагами. Движение на этом участке улицы Ленина было перекрыто, общественный транспорт шел в объезд. На площади и прилегающих улицах собралось около 30 тысяч человек.

По другую сторону оцепления стояли сотрудники милиции в защитной амуниции. Люди требовали привлечь к ответственности виновных в насилии над задержанными 10−11 августа брестчанами. Этот вопрос они должны были обсудить с властями в 16.00 на площадке у театра эстрады городском парке. Встреча анонсировалась в субботу. Однако люди уходить с площади в парк не собирались. Ближе к назначенному времени к зданию облисполкома принесли звукоаппаратуру. Стало понятно, что власть с народом будет разговаривать здесь.

В ожидании официальной делегации протестующие сформулировали ряд требований. Пунктов в списке было несколько: прекратить насилие в отношении мирных граждан, привлечь к ответственности виновных в истязании задержанных на акциях протеста, освободить задержанных из СИЗО, отправить в отставку местные органы власти, наказать причастных к фальсификациям выборов.

«Снимай погоны»

В 16.00 к протестующим вышел председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в компании руководителей областной милиции, городской прокуратуры и Следственного комитета.

Рогачук поблагодарил собравшихся за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что о требованиях брестчан он в курсе

— Я услышал ваши требования, — сообщил Александр Степанович, — Я услышал ваши лозунги. Все, что в рамках моей компетенции, будет решено. Я понимаю, что мы все хотим перемен. Мы все хотим перемен к лучшему. И я уверен, что город продолжит движение вперед спокойно и демократично. Я глубоко убежден, что помимо тех лозунгов, которые говорите вы, у нас есть общий лозунг, который звучит так: «Лучше Бреста нет места».

После председателя горисполкома к микрофону подошла делегация от протестующих. Люди огласили свои требования. Затем любой мог подойти к микрофону и задать свой вопрос. Одна участница демонстрации подняла тему насилия в отношении задержанных на акциях протеста в Бресте. Начальник областной милиции Александр Астрейко ответил, что приказов на истязание людей никто не дает, а «все телесные повреждения, которые были получены, могли быть получены при задержании». Собравшимся ответ не понравился. Люди начали скандировать:

Вопросов к начальнику областной милиции было много. Еще одна женщина поделилась историей задержания ее 16-летнего сына 11 августа:

— Мой сын, 16-летний подросток, был задержан, просто гуляя по городу возле ЦУМа 11 августа. Его не избивали при задержании — он не оказывал сопротивления. Его избивали в вашем Ленинском РОВД. Его избивали в гараже жестоко. Его заставляли петь гимн Беларуси и за каждую ошибку били. Два-три человека на одного подростка. Издевались над ним и пытали.

Сразу несколько участников встречи попросили начальника УВД ответить, что за машины без регистрационных знаков ездили по центру Бреста и хватали на улицах людей.

— Транспортные средства, которые использовались на мероприятиях по охране общественного порядка, имели номерные знаки, — ответил Александр Астрейко.

— Вранье! — закричала толпа.

Начальник Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Руслан Сычев сообщил, что они принимают заявления от пострадавших:

— Сегодня, вчера и позавчера к нам обращаются 20, 30, 40 человек. Мы всех выслушиваем и проводим проверки. Ни один факт не останется без внимания. Будут приняты законные решения.

— Каждому заявлению будет дана правовая оценка. Ни одно не останется без соответствующей проверки и правовой оценки, — пообещал прокурор города Андрей Володько.

Собравшиеся также требовали выпустить из СИЗО задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста.

— Я в этой ситуации сделаю все возможное, чтобы этот вопрос решить, — пообещал глава исполкома и ушел с площади.

С площади колонна протестующих пошла к СИЗО № 7. Поток людей прошел по улице Ленина, повернул на проспект Машерова и остановился возле перекрестка с улицей Советских пограничников. Когда до следственного изолятора оставалось метров 20 дорогу колонне перегородили волонтеры, которые несколько последних дней и ночей дежурили у стен учреждения, поддерживая родственников задержанных. Они объяснили, что на территорию изолятора уже заехал автозак с силовиками — и попросили людей не подходить к стенам СИЗО, чтобы избежать провокаций.

Часть протестующих пошла дальше гулять по городу с длинным бел-чырвона-белым флагом. Другие остались на перекрестке ждать освобождения задержанных. На помощь волонтерам, перегородившим толпе дорогу к изолятору, пришли брестские фанаты и десантники, которые проходили службу в 38-й бригаде. Десантура вышла по зову бывшего комбрига Валерия Сахащика.

— Вчера я вышел в город, пообщался с народом, посмотрел, что происходит. На сегодня организовал группу ребят в тельняшках, — объяснил Валерий Степанович, — Нас около 70 человек пришло, чтобы не было никаких провокаций, чтобы все было спокойно — и чтобы все в правовое поле направить, как со стороны народа, так и со стороны власти. (…) Мое твердое убеждение: все можно решить в рамках правового поля. Не нужно воевать, не нужно драться. Спокойно, по Конституции и законам мы можем все сделать. Народ может отстоять свои права. Все будет нормально. Думаю, что потихонечку все решится и все будет хорошо.

По словам бывшего комбрига, работы для его ребят сегодня было немного:

— Было какое-то количество не очень адекватных людей в толпе, которые пытались провоцировать. Это было ненужно. Было бы только хуже, если бы началась какая-то «свалка».

Валерий Степанович подчеркнул, что для него и сослуживцев главное — «чтобы был мир».

— Немножко обидно мне, конечно, что родную бригаду мою, 38-ю десантную, бросили [на акции протеста]… Вроде бы они никого не били, а все равно из-за того, что вышли и начали выполнять какие-то задачи внутри страны, скажем так, отношение у людей испортилось. Поэтому я попросил ребят надеть тельняшки, выйти и показать, что десантники достойны уважения, нужно нормально к нам относиться, мы нормальные люди.

Протестующие договорились с волонтерами собрать делегацию из 10 человек для посещения следственного изолятора. Переговорную группу возглавил Валерий Сахащик. К нему вышел начальник СИЗО № 7 Бреста Михаил Вашкевич. Как выяснилось, он служил под началом Валерия Степановича. Михаил Вашкевич выслушал предложение общественности, но объяснил, что визит ему необходимо согласовать с начальством.

В итоге необходимость идти внутрь отпала вовсе. Как сообщил Валерий Сахащик, в СИЗО направили представителей прокуратуры.

— Оставят тех задержанных, по кому есть доказательства, что они сильно нарушали закон и какие-то явные агрессивные действия совершали. Остальных обещают сегодня отпустить, — рассказал Валерий Степанович.

Первый человек покинул стены СИЗО около 20.00. Он обнял жену, пообщался с волонтерами и пошел в направлении проспекта Машерова. Увидев, какая толпа его там ждет, мужчина развернулся и пошел с супругой в другую сторону.

Позже отпустили еще троих мужчин. Волонтеры уговорили их проехать мимо демонстрантов, так как те не верили, что начали отпускать людей. Люди выстроились в живой коридор, хлопали и скандировали «Выпускай».

Один из освободившихся, брестчанин Артем, рассказал, что его задержали 9 августа. За участие в несанкционированной акции протеста ему назначили 10 суток ареста. Срок у него истекал в четверг, 20 августа, а отпустили на четыре дня раньше.

К 5.00 17 августа из брестского СИЗО вышли 178 человек, сообщил волонтер Максим Хлебец.

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