Макрон: ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси 17.08.2020, 7:54

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции встал на сторону сотен тысяч белорусов.

«Европейский союз должен продолжить мобилизацию на стороне сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за соблюдение их прав, свободы и суверенитета», — такую запись сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter в ночь на 17 августа.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Напомним, вчера в Беларуси прошли самые массовые акции протеста в ее истории. По всей стране на улицы вышел миллион человек, только в одном Минске в акциях приняли участия около 500 тысяч.

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