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Макрон: ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси

  • 17.08.2020, 7:54
  • 5,187
Макрон: ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси
Эмманюэль Макрон

Президент Франции встал на сторону сотен тысяч белорусов.

«Европейский союз должен продолжить мобилизацию на стороне сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за соблюдение их прав, свободы и суверенитета», — такую запись сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter в ночь на 17 августа.

Напомним, вчера в Беларуси прошли самые массовые акции протеста в ее истории. По всей стране на улицы вышел миллион человек, только в одном Минске в акциях приняли участия около 500 тысяч.

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