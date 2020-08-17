Что произошло с валютой

Что произошло с валютой3
- 17.08.2020, 8:31
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Иностранные валюты добавили в весе.
Напомним, в поле зрения находятся три основные валюты и еще две валюты стран-соседок Беларуси, пишет сайт naviny.by.
На минувшей рабочей неделе (10-14 августа) они показали следующие результаты:
евро вырос на 0,0033 пункта (с 2,8971 до 2,9004 белорусского рубля);
доллар поднялся на 0,0082 пункта (с 2,4482 до 2,4564 белорусского рубля);
российский рубль укрепился на 0,0336 пункта (с 3,3249 до 3,3585 белорусского рубля за 100 российских);
злотый стал сильнее на 0,0298 пункта (с 6,5577 до 6,5875 белорусского рубля за 10 злотых);
гривна взметнулась на 0,1233 пункта (с 8,8567 до 8,98 белорусского рубля).