Что произошло с валютой 3 17.08.2020, 8:31

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Иностранные валюты добавили в весе.

Напомним, в поле зрения находятся три основные валюты и еще две валюты стран-соседок Беларуси, пишет сайт naviny.by.

На минувшей рабочей неделе (10-14 августа) они показали следующие результаты:

евро вырос на 0,0033 пункта (с 2,8971 до 2,9004 белорусского рубля);

доллар поднялся на 0,0082 пункта (с 2,4482 до 2,4564 белорусского рубля);

российский рубль укрепился на 0,0336 пункта (с 3,3249 до 3,3585 белорусского рубля за 100 российских);

злотый стал сильнее на 0,0298 пункта (с 6,5577 до 6,5875 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна взметнулась на 0,1233 пункта (с 8,8567 до 8,98 белорусского рубля).

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