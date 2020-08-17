Необыкновенный фашизм в Беларуси против женщин в белом 4 17.08.2020, 8:38

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Фото: nn.by

Итоги недели одним предложением.

Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

События, происходившие всю последнюю неделю в Беларуси несомненно войдут в историю: несмотря на очевидность протестов и их разгона, то, чем это все обернулось, не мог предсказать абсолютно никто — первой неожиданностью стала жестокость, с которой до некоторых пор сотрудники правоохранительных органов, а теперь уже «каратели» ответили на вполне справедливое возмущение граждан, взбунтовавшихся из-за почти нескрываемых фальсификаций на выборах главы государства, что привело к появлению в сети огромного количества роликов, где силовики отчаянно (а часто и не без наслаждения) избивали, стреляли и взрывали светошумовыми гранатами случайных людей по всей стране и паковали их в автозаки — после включения интернета на третий день все это стало известно большинству граждан, которые пошли в РОВД и СИЗО искать пропавших без вести родственников, а нашли поражающие воображения рассказы о бесчеловечных пытках, сравнимых разве что с методами Гестапо и монологи вышедших оттуда белорусов, читать и слушать которые без наворачивающихся на глаза слез просто невозможно, ведь представить себе появление подобных структур, встроенных в государственную систему, посреди Европы после, казалось бы, усвоенных уроков сталинского ГУЛАГа и немецких лагерей смерти до этой недели было нельзя, но они есть —

самопровозглашенный (как его уже называет огромное число средств массовой информации) Александр Лукашенко включил их на полную — в результате на улицы вышли десятки тысяч «женщин в белом», призвавших остановить потоки насилия, и им удалось добиться своего, потому что репрессии пошли на спад, а множество силовиков начали показательно выбрасывать свою форму в мусорные баки, чиновники и телеведущие начали увольняться, заводы по всей стране объявили забастовки, а накануне бастовать решил даже техперсонал телепропаганды, привычно обсуждающей план по удоям и проплаченных Западом устроителей майдана, которых сегодня оказалось в разы больше, чем лоялистов свезенных в автобусах на провластный митинг,

к слову, сочетание пролитой Лукашенко крови и белых одеяний — единственное, что в сумме дает оранжевый, впрочем, цветные революции по определению строятся на ненасильственных акциях оппозиции, которые приводят к смене власти в стране, так что обнаружить попытку такой революции пропаганде в Беларуси будет несложно, другое дело — объяснить, чем же плохо, когда народ, пытаясь вернуть себе права, снимает немного засидевшегося лидера, но здесь, по мнению все той же пропаганды, априори подключаются лично давший на лапу каждому протестующему Навальный и «его кураторы» в Госдепе (а то и в Кремле), Ходорковский, Украина (куда же без нее) и дальше любой набор стран по выбору,

вот только есть пара вещей, которые со всем этим не очень вяжутся, например, убийство Александра Тарайковского, которого, судя по опубликованным Euroradio видео и кадрам Associated Press, посреди площади без видимых причин застрелили силовики, или довыборные рассказы Лукашенко о том, что оппозиция работает на Москву, когда в действительности поддержки у Кремля в итоге просит он сам, пока оппозиционеры находятся в Украине и Литве, причем именно последняя вместе со странами Совета Европы фактически не признала результаты выборов в Беларуси, хотя, опять же, неделю назад в организации массовых беспорядков Минск обвинял Россию и «33 богатырей» Евгения Пригожина, которые сродни театральным реквизитам отправились домой, как только концерт был окончен, а после слов Лукашенко о готовности Путина прислать войска по первому его зову остается лишь надеяться, что бывшая «угроза суверенитету» Республики не поедет в Минск этот же самый суверенитет защищать, хотя заявлений Кремля на этот счет не было и это обнадеживает.

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