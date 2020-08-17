«Баста!»: Прогнившая система Лукашенко рушится 7 17.08.2020, 8:44

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Нужно достойно и мирно обеспечить переход власти.

«Вчера был необыкновенный день и важный, огромный шаг к нашей свободе, - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Сегодня - день бастующих.

Все, кто начинает бастовать и поддерживает перемены, чтобы у нас все получилось, выдвигайте и поддерживайте общий список требований, не соглашайтесь на меньшее.

Мы все вместе требуем:

Отставки таракана и проведения новых выборов.

Прекращения насилия и привлечения виновных к ответственности.

Освобождения всех политзаключенных.

Также необходимо добиваться отмены цензуры в интернете и государственных СМИ, разблокировки независимых сайтов, прекращения потока лжи и лицемерия со стороны представителей власти.

Вообще, нужно формировать новую, народную власть. Выбирать своих представителей на заводах и предприятиях, в городах и селах. На митингах можно обсудить кандидатуры народных мэров из людей, которые пользуются авторитетом среди людей.

Прогнившая система Лукашенко рушится, и нельзя допустить вакуума власти в стране. Нужно достойно и мирно обеспечить переход власти от тараканьей вертикали к народу".

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