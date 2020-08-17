Лукашенко повторил фразу-мем Януковича, которую тот произнес перед побегом в Россию 12 17.08.2020, 9:21

20,103

ФОТО: ТАСС

Ростов близко.

В воскресенье, 16 августа, во время митинга в свою поддержку, куда свезли несколько тысяч бюджетников со всей страны, Александр Лукашенко повторил легендарную фразу Виктора Януковича, которая стала всенародным мемом в сети, пишет «Новое время».

«Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей», — призвал Лукашенко.

Напомним, призыв «Остановитесь!» в свое время говорил экс-президент Украины Виктор Янукович. Перед бегством в Россию он записал эмоциональное обращение к украинцам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».