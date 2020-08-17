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Лукашенко повторил фразу-мем Януковича, которую тот произнес перед побегом в Россию

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  • 17.08.2020, 9:21
  • 20,103
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича, которую тот произнес перед побегом в Россию
ФОТО: ТАСС

Ростов близко.

В воскресенье, 16 августа, во время митинга в свою поддержку, куда свезли несколько тысяч бюджетников со всей страны, Александр Лукашенко повторил легендарную фразу Виктора Януковича, которая стала всенародным мемом в сети, пишет «Новое время».

«Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей», — призвал Лукашенко.

Напомним, призыв «Остановитесь!» в свое время говорил экс-президент Украины Виктор Янукович. Перед бегством в Россию он записал эмоциональное обращение к украинцам.

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