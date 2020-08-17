«Кто-то брызнул в наш отсек автозака из перцового баллончика» 2 17.08.2020, 9:53

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Фото: onliner.by

Очевидец рассказал, что происходило с 25-летний Александром Вихором перед смертью.

Александр Вихор умер в ночь на 12 августа — после того, как был задержан на протестной акции в Гомеле. На снимках — как раз его задержание, после которого стало твориться что-то непонятное. Сегодня на похоронах парня его мама умоляла отозваться людей, которые что-то видели и знают. «Онлайнера» пообщался с человеком, который говорит, что был с Александром в одном отсеке автозака, дышал одним газом из перцового баллончика, которым кто-то брызнул им. Он рассказывает необычные вещи (если сейчас что-то еще способно быть необычным).

Задержание Александра Вихора попало на фото. Видно, как у сквера Кирилла Туровского к нему подбегают в толпе со спины, бьют под колено, валят, потом уносят. В операции участвуют три человека в черном. Палок в руках у них нет. У одного слетел пояс с принадлежностями. Что было внутри машины — не знает никто.

Вот этот момент покадрово.

Вика с подругой присутствовали рядом:

— Кто-то крикнул «Жыве Беларусь!». Сзади подлетели омоновцы со словами: «Я тебе сейчас покажу „жыве“...» Но мы в этот момент побежали в другую сторону, потому что крикнули, что там женщина легла под автозак. И только потом до нас дошло, что это Саша — мы же его знаем: учились вместе в университете Скорины, вместе участвовали в самодеятельности...

А вот видео задержания.

Следующего собеседника условно журналисты назвали Сергеем (данные есть в редакции). Его задержали вечером 10 августа, через день после Александра. Между собой эти люди незнакомы. Сергей объясняет, что опознал Сашу уже после того, как освободился, — по фотографиям в интернете. Из его слов следует, что к моменту первой встречи Александр, который сутки провел неизвестно где, уже находился в странном состоянии.

— Нас возили сначала в ИВС, потом, после суда, я оказался в РОВД Железнодорожного района. Вот там вечером 10 августа я и увидел впервые Александра, как теперь понимаю. Мы все вместе сидели в зале.

Позже омоновцы начали привозить других задержанных. Нас положили лицом в пол, чтобы мы не видели, что они с ними делают. Эту новую партию начали сильно бить, судя по звукам, ногами и дубинками. Саша лежал недалеко от меня, он, похоже, пытался встать или как-то обратил на себя внимание — я услышал звуки ударов, наверное, палкой, но это продолжалось недолго. Вступился какой-то лейтенант из РОВД. Развернул его лицом к стенке, чтобы он не раздражал никого, что-то ему говорил.

Когда подогнали автозаки, чтобы везти нас в СИЗО, я как раз попал с Александром в один отсек. Мы сидели друг напротив друга в 20 сантиметрах. Перед отправкой нам в отсек кто-то еще брызнул из перцового баллончика. Не сказать, что смертельно, но майка у меня вся в соплях была... Все это время Саша ни на что не жаловался, не похоже, что у него что-то болело. Но он очень странно себя вел.

Почему он так себя вел, что с ним случилось — не знаю. Может, от стресса, или по голове ударили, или еще что...

Что было после выгрузки из автозака, Сергей не знает. О том, что Саша умер и что это был именно он, узнал после освобождения.

В СК сегодня уточнили: на этот момент продолжается проверка по факту смерти, уголовное дело не возбуждалось.

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