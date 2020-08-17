Экс-министр предпринимательства: Есть только один путь стабилизации обстановки в стране – отставка Лукашенко 1 17.08.2020, 10:20

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Александр Сазонов

Бывший министр предпринимательства выступил за проведение новых прозрачных президентских выборов.

Бывший министр предпринимательства и помощник Лукашенко Александр Сазонов написал в «Фейсбуке»:

«После того, что произошло на "выборах" президента Республики Беларусь, которые были циничным образом фальсифицированы действующей властью, после применения против мирно протестующего народа оружия, массовых избиений, арестов, пыток и истязаний граждан в изоляторах и РОВД, после по сей день продолжающейся лжи власти и фальсификаций в средствах массовой информации, есть только один путь стабилизации обстановки в стране – отставка Лукашенко и назначение новых, честных, прозрачных на всех этапах выборов! Иного не дано!

Делать вид, что ничего этого не было или, что ему ничего не было об этом известно – очередная ложь своему народу и всему миру!

Впрочем, нет, ещё возможно добровольное признание теми, кто пытается узурпировать власть в стране, победы Тихановской!

Применение насилия против своего мирно протестующего народа со стороны властей должно быть немедленно прекращено, и подразделения "силовиков" отправлены в места своей дислокации!

Я считаю, что мы должны добиваться этого всеми возможными мирными средствами не снижая "накала" и активности этой борьбы! Власть в Беларуси принадлежит народу! И выбор народа является законом для всех!

А.Г. Лукашенко нужно вспомнить, что благодаря именно этому он смог в 1994 году стать президентом, и поступить соответствующим образом!

Всем нам сил и стойкости в этот нелёгкий для страны период. Правда восторжествует!»