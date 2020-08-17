В Ивацевичах поезд с чиновниками с митинга Лукашенко встретили громким «Позор» 6 17.08.2020, 10:26

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«Слуги народа» быстро разбежались.

В воскресенье вечером жители Ивацевичей собрались на железнодорожном вокзале с бело-красно-белыми флагами, чтобы встретить поезд из Минска, который привез местных чиновников с митинга за Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

Когда поезд остановился на станции, его встретили криками «Позор».

Заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Олег Ровченя на вопрос активистов, как он будет жить в Ивацевичах, ответил: «С гордо поднятой головой».