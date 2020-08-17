Люди под МЗКТ скандировали «Лукашенко в автозак»5
- 17.08.2020, 12:06
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Там проходил митинг во время встречи с рабочими.
В то время, как Лукашенко проводил встречу с отобранными работниками МЗКТ, люди под входом на завод скандировали «Лукашенко в автозак», пишет телеграм-канал «Нехта».
Напомним, что Лукашенко проводит встречу с работниками Минского завода колесных тягачей. Следует отметить, что рабочих МЗКТ специально отбирались для мероприятия. Но и это не спасло Лукашенко от позора. Во время его выступления люди кричали «Уходи!» и освистали его.