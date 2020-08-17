Тима Белорусских: Горжусь! Горжусь! Горжусь! 5 17.08.2020, 13:05

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Тима Белорусских

Известный певец высказался о вчерашнем протесте.

Молодой минский певец Тима Белорусских поддержал мирных протестующих, которые вчера прошли по городу, а потом собрались у стелы на проспекте Победителей, пишет tut.by.

В Instagram Тимофей Морозов (псевдоним — Тима Белорусских) написал, что однажды он взял себе прозвище в честь целой страны во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь.

— Со слезами на глазах я пишу этот пост с тремя громкими: горжусь, горжусь, горжусь! Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ — белорусы, — такой пост опубликовал певец.

Напомним, что слова поддержки белорусам уже высказали журналист Юрий Дудь, поэтесса Вера Полозкова, музыканты Сергей Михалок из «Ляписов», Олег Савченко из «ЛСП», Диана Арбенина, Noize MC, Сергей Жуков из «Руки вверх», рэп-исполнительница Alyona Alyona, актрисы Александра Бортич и Екатерина Варнава, публицист Виктор Шендерович, спортсменка Дарья Домрачева, группа NaviBand, музыкант Гарик Сукачев, белорусские комики Иван Усович и Слава Комиссаренко, основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо, ведущий Иван Ургант, блогер Сыендук, комик Гарик Харламов, Ксения Собчак и многие другие.

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