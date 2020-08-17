Чаушеску передает привет Лукашенко 25 17.08.2020, 13:18

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Каждый сам выбирает свою судьбу.

Cегодня Лукашенко встретился с работниками Минского завода колесных тягачей. Несмотря на то, что работников на встречу специально отбирали, вместо поддержки они освистали Лукашенко и начали скандировать «Уходи!», «Фу!» и «Позор!»

Сам Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет выборов, пока его не убьют.

Сегодняшний случай на МЗКТ очень напоминает историю румынского диктатора Николае Чаушеску, который передает Лукашенко привет.

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