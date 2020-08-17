Чаушеску передает привет Лукашенко

Чаушеску передает привет Лукашенко25
- 17.08.2020, 13:18
- 24,839
Каждый сам выбирает свою судьбу.
Cегодня Лукашенко встретился с работниками Минского завода колесных тягачей. Несмотря на то, что работников на встречу специально отбирали, вместо поддержки они освистали Лукашенко и начали скандировать «Уходи!», «Фу!» и «Позор!»
Сам Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет выборов, пока его не убьют.
Сегодняшний случай на МЗКТ очень напоминает историю румынского диктатора Николае Чаушеску, который передает Лукашенко привет.