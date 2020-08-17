Около 100 украинских редакций и журналистов подписали обращение солидарности с белорусскими коллегами
- 17.08.2020, 13:53
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Белорусских журналистов поддержал и председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
С пятницы Национальный союз журналистов Украины проводит сбор подписей под заявлением солидарности с коллегами, которые в сложных и опасных условиях продолжают выполнять профессиональные обязанности, говорится ў обращении, передает «Белсат».
«Ежедневно мы получаем сообщения о задержаниях, избиении, запугивании журналистов, работающих в Беларуси – как белорусских, так и зарубежных. Но журналисты просто выполняют свою работу. Быть в центре событий, всколыхнувших соседнее государство после оглашения официальных итогов президентских выборов – это профессиональная обязанность работника СМИ. И исполнение журналистами своих обязанностей – это не преступление».
Белорусских журналистов поддержали сотни коллег из Украины, в том председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко и другие.
35 журналистов, один из них дважды, были задержаны всего за четыре дня – с 9 по 12 августа. Восьмерым присудили лишение свободы, всего 71 день за решеткой. Зафиксировано 4 случая избиения и 4 – повреждений от пуль и светошумовых гранат.