В Европарламенте заявили о непризнании Лукашенко избранным президентом

В Европарламенте заявили о непризнании Лукашенко избранным президентом9
- 17.08.2020, 14:17
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Крупнейшие партии призвали к новым выборам в Беларуси.
Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает ТАСС.
«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», - отмечается в нем.