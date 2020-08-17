Четыре белорусских волейболиста отказываются выступать за сборную, пока не выполнят их требования

Четыре белорусских волейболиста отказываются выступать за сборную, пока не выполнят их требования4
- 17.08.2020, 14:43
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Одно из них – отставка Лукашенко.
Белорусские волейболисты отказываются играть за сборную, пока не будут выполнены все их требования, в числе которых – отставка Лукашенко. Об этом пишет tribuna.com.
Они написали письмо с требованиями, под ним подписались четыре игрока.
«Мы не можем совершать сделку с совестью и выходить защищать честь страны, в которой творится такой беспредел», – сказал Удрис. Он также заявил, что их позицию поддерживают не все игроки сборной.