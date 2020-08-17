«Здесь похоронен мой голос» 6 17.08.2020, 14:48

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Выпускники жодинской гимназии №1 вернули награды и форменные жилеты.

Выпускники Гимназии №1 г. Жодино принесли к забору учебного заведения свои грамоты, почетные листы, медали и форменные жилеты. Таким образом они показали свое несогласие с результатами президентских выборов, пишет ex-press.by.

Избирательная комиссия №16 была сформирована из сотрудников гимназии. Итоговые цифры, которые предоставили на подпись комиссии, были следующими: за Лукашенко ― 1320, за Тихановскую ― 180 голосов.

«Вы учили нас, что все тайное становится явным», — написали выпускники.

На заборе появилась импровизированная галерея из наград выпускников гимназии.

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