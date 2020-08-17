Наблюдателя на выборах дважды осудили прямо на Окрестина и дали два разных срока: 14 суток и 7 17.08.2020, 15:16

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Наталья Ковалева

История минчанки не единична.

Копирайтера Наталью Ковалеву задержали вечером 9 августа. Они вместе с мужем были независимыми наблюдателями на участке № 22 в Партизанском районе Минска, он находился в здании «Минского водоканала», пишет tut.by.

Девушка сидела и в ЦИП на Окрестина, и в ИВС в Жодино. Ее судили прямо на Окрестина, причем в течение примерно получаса судили дважды разные судьи и дали разные сроки ареста. По ее словам, ее история не единична, есть и другие люди с подобным опытом, только им пока не удалось забрать две копии постановлений из судов.

Наталью вместе с мужем задержали 9 августа в 20.40 около избирательного участка. На участок их как независимых наблюдателей не пускали, не давали стоять даже около двери — они работали около здания.

— Во время досрочного голосования протокол о явке вывешивали, а 9 августа его не показали и закрыли участок, мы стояли под участком, там еще начали собираться люди, чтобы увидеть протокол. В 20.40 к воротам «Минского водоканала», где был участок и стояли мы с мужем, подъехал бус малинового цвета. Оттуда вышли три сотрудника ОМОНа и попросили нас пройти с ними. Кроме нас на этом участке никого не задержали, люди просто разбежались, — рассказывает Наталья.

Ее и мужа по дороге пересаживали в разные автобусы и в итоге привезли в ЦИП на Окрестина, там их и разделили.

— Мой муж оказался на Окрестина в ИВС, а меня держали там же в ЦИП. Никто ничего не объяснял, нас выставили возле стенки, потом повели в комнатку, сказали, чтобы расписались о том, что у нас нет заболеваний, указанных в списке, затем сказали, чтобы расписалась в журнале за досмотр, потом меня повели в комнату, где полностью раздели, забрали мою сумку без описи, просто на нее завязали бантик, заставили присесть — и все, так я оказалась на Окрестина. Надеть на себя я смогла только те вещи, в которых была при задержании.

Наталья три ночи была на Окрестина, а потом ее перевезли в ИВС в Жодино. 14 августа вечером ее отпустили. То есть она провела в ЦИП и ИВС пять суток.

— На Окрестина я сначала сидела в восьмиместной камере, где нас было 13 человек, потом меня перевели в четырехместную камеру, где было 36 человек. Нас не кормили, периодически открывали дверь и выливали на нас в камеру ведро воды. Во вторник, 11 августа, начались суды. О том, что это суды, нам не сообщали, просто начали вызывать девочек из камеры по фамилиям в какую-то комнату. В обед назвали мою фамилию, и меня конвоировали, в комнате сидели две женщины, одетые в обычную гражданскую одежду, мне задали несколько вопросов, но я четко помню только два: доверяю ли я суду и что я делала 10 августа. На что я сказала, что 10 августа уже сидела в ЦИП, потому что меня задержали 9 августа. Тогда меня попросили описать, как меня задержали 9 августа. Я описала свою историю, меня выслушали, записали что-то на листочке и сказали подождать. Меня привели обратно в камеру. Затем пришел мужчина, он не представился, просто зачитал нам списком фамилии, кому сколько суток дали. Мне дали 14 суток. Все девочки получили от 10 до 15 суток. Он ушел, но примерно в течение пяти минут после этого дверь в камеру снова открылась и снова назвали список девочек по фамилиям, я попадала и в этот список — и нас пригласили пройти на 4-й этаж, там выстроили возле стенки и опять начали вызывать по фамилиям. И мы поняли, что нас снова вызывают на суд. Когда вызвали меня, в комнате сидели две женщины в мантиях, они сказали, что представляют суд Фрунзенского района, у них на столе лежал протокол, мне зачитали и его, и обвинение, сказали, что есть свидетель, назвали его по фамилии, сказали, что я могу в суде сама себя защищать. Я пыталась в свое оправдание что-то сказать, после чего мне озвучили, что по результатам моего выступления, моего протокола мне присуждается 7 суток и я могу в течение 5 суток обжаловать решение суда. Меня опять вернули в камеру.

И в первом, и во втором случае Наталью судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Я не говорила во время второго суда, что меня уже судили, потому что была в шоке и не совсем понимала, что происходит. Меня дважды осудили примерно в течение получаса. Пока мы стояли в коридоре, одна из девочек сообразила, что суды идут параллельно, и сказала об этом, и, по ее словам, когда она уже стояла в судебном, прибежал какой-то человек, сказал, что все перепутали, и после этого повторно перестали вызывать.

Наталья рассказывает, что среди осужденных была девушка, у которой по одному постановлению суда — 10 суток, а по второму — 20 базовых величин штрафа.

— По-хорошему тех, кому дали и сутки, и штраф по разным постановлениям суда, должны были сразу с Окрестина отпустить, но их не отпустили, и на следующий день вот эту девушку, у которой были и сутки, и штраф, отправили в Жодино. В самом Жодино оказалось, что у части людей вообще нет никаких документов, а сотрудники в ИВС сами нас спрашивали, сколько нам дали суток. Пока я сидела два дня в Жодино и пыталась узнать, сколько мне еще здесь сидеть, никто не мог ответить на этот вопрос, потому что материалов моего дела не было.

Сегодня, 17 августа, Наталья поехала в суды и получила копии постановлений: одно было в суде Московского района, там ей дали 14 суток, второе — в суде Фрунзенского района, там она получила 7 суток.

— Теперь у меня на руках два документа. По одному меня задержали 9 августа в 22.30 возле стелы, по второму — 10 августа в 2 часа ночи на Кульман, 5. А на самом деле меня задержали на улице Пулихова 9 августа.

В постановлении суда Фрунзенского района написано, что Наталью задержали 9 августа в период с 22.20 по 22.30 на проспекте Победителей, 93. Она якобы выкрикивала лозунги «Стоп таракан», «Жыве Беларусь!», «Сыходзь!» и «Свободу Тихановскому». Вину она не признала, но ее вина доказана на основе рапорта сотрудника милиции.

В постановлении суда Московского района написано, что Наталью задержали 10 августа в районе двух часов ночи на улице Кульман, 5. Она якобы принимала участие в несанкционированном митинге и выкрикивала лозунги «Жыве Беларусь!», «Позор». Вину она не признала, но ее вина была доказана на основе рапорта сотрудника милиции и протокола за 10 августа об административном правонарушении.

Наталья планирует проконсультироваться с адвокатом и попросить Генпрокуратуру провести проверку.

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