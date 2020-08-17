Зеленский провел закрытое совещание в связи с ситуацией в Беларуси 7 17.08.2020, 16:45

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Владимир Зеленский

По итогам встречи были даны распоряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский заявил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

«В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий», — сообщили в пресс-службе.

На совещании провели оценку всех возможных сценариев дальнейшего развития ситуации, проанализировали риски для Украины.

По итогам встречи были даны распоряжения. О каких распоряжениях идет речь, в сообщении не сказано.

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