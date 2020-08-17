Борель: ЕС поддержал три требования протестующих белорусов 2 17.08.2020, 17:05

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Он отмечает, что вчерашние «Марши свободы» стали самыми массовыми в новейшей истории Беларуси.

Евросоюз поддерживает белорусский народ в его ключевых требованиях к власти, которые выдвигаются на массовых протестах.

Как пишет «Европейская правда», соответствующее заявление обнародовал сегодня высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отмечает, что вчерашние «Марши свободы» стали самыми массовыми в новейшей истории Беларуси.

«У этих мирных демонстраций были четкие требования: освобождение незаконно задержанных людей, привлечение к ответственности виновных в жестоких действиях силовиков и проведение новых президентских выборов.

Реальные цифры четко показывают, что население Беларуси хочет перемен и хочет их уже сейчас. ЕС поддерживает их в этом стремлении», - заявил Боррель.

Он добавил, что, учитывая возрастающее количество сообщений о бесчеловечном обращении с задержанными протестующими, ЕС ожидает тщательного и прозрачного расследования всех таких сообщений и привлечения виновных к ответственности.

«Как было согласовано нашими министрами иностранных дел на последней видеоконференции, ЕС готовит новые списки для введения санкций против ответственных за жестокость и репрессии против мирных протестующих и фальсификацию результатов выборов», - напомнил высокий представитель ЕС.

Он также добавил, что в среду состоится внеочередная встреча лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными «результаты» президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решение по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался.

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