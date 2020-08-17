Узник Окрестино и Жодино: Там пытали и убивали людей 22 17.08.2020, 17:12

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Фото: tut.by

Новые свидетельства преступлений лукашистов.

Михаил Чупринский, совладелец Rozum Robotics, который был задержан и отсидел в Окрестино и Жодино, рассказал в эфире «Дождя», что лично видел двух убитых в Окрестино.

«Там пытали и убивали людей. Я лично ВИДЕЛ ТОЛЬКО ДВОИХ, КОТОРЫХ НАКРЫЛИ И УВЕЗЛИ, но они лютовали больше всего в ночь с 10 на 11. Крики не умолкали до утра, они били людей люто, и тех, кто начинал хрипеть, они оттаскивали в сторону, вызывали скорую, но для двоих это было слишком поздно. Конечно, это могут быть мешки картошки, но я видел накрытые тела».

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