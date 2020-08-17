Дизайнеры, модели и стилисты вышли на акцию протеста в Минске 17.08.2020, 17:35

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Фото: tut.by

Мода на свободу!

В Минске прошла акция солидарности, на которую вышли представители модной индустрии. В ней приняли участие дизайнеры, стилисты и модели, среди которых — известный белорусский дизайнер Иван Айплатов, директор Belarus fashion week Янина Гончарова, дизайнер Наталья Кастрома, модель 70+ Ольга Шатыко и другие, пишет tut.by.

Около сорока представителей модной индустрии собрались днем около белорусского Центра моды на проспекте Победителей. Они пришли с плакатами: «Мода за свободу!», «Уходи красиво!», «Саша, ты все прошляпил!».

— С первых дней протестов каждый из нас следил и высказывал свое отношение относительно происходящего, но сегодня мы решили собраться вместе, чтобы высказаться коллективно. В Беларуси, которая пережила концлагеря и холокост, сегодня пытают и мучают людей. Даже сейчас, когда мы с вами говорим, пытки продолжаются. Когда был холокост, люди, скорее всего, чувствовали то же самое: они знали о происходящем, но ничего не делали или не могли сделать. Мы не можем остаться в стороне и пробуем всеми способами повлиять на ситуацию, — говорит известный белорусский дизайнер Иван Айплатов.

Дизайнеры и модели выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта Победителей. Проезжающие машины традиционно сигналили им в знак поддержки.

— Я рада быть на любой акции солидарности, но поскольку я сейчас модель (в прошлом медик), то решила присоединится к акции от этой сферы, — рассказывает Ольга Шатыко, известная белорусская модель в возрасте 70+. — Я здесь, потому что устала жить в условиях внутренней эмиграции и несвободы. В условиях того же «совка», в котором я прожила первую половину жизни. Я хочу, чтобы насилие над народом закончилось и Беларусь стала нормальной, цивилизованной страной.

— Мы работаем на разные компании, частные и государственные, или сами на себя. В обычной жизни многие из нас — конкуренты либо наша деятельность не пересекается. Да и вообще, многие из нас выбирали разных кандидатов. Но сегодня мы выступаем за главенство закона и порядка! — говорит Янина Гончарова, директор Belarus Fashion Week.

— Каждый должен быть уверен, что закон и гражданские права имеют значение в Беларуси. Нам как творческим людям важно иметь возможность высказываться и быть услышанными. Мы должны быть уверены, что после наших высказываний к нам не будут применены «социальные репрессии» в виде блокирования на ТВ, исключения из списка общедоступных мероприятий легкой промышленности, участия в государственных проектах, — рассказывает она.

— Произошедшее насилие над мирными протестующими показало, что люди, обладающие определенными полномочиями, их превышают. Мы не можем быть уверены, что завтра их не превысят в отношении других людей.

После акции около Центра моды колонна двинулась в сторону на улицу Коммунистическую, где сегодня началась забастовка на телеканалах ОНТ и СТВ, чтобы высказать «телевизионщикам» поддержку.

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