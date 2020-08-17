В Барановичах двум ксендзам дали сутки за участие в мирной акции протеста 7 17.08.2020, 18:00

6,815

фото: catholic.by

Католические ксендзы были осуждены на 8 и 10 суток.

В Барановичах во время разгона мирной акции протеста 9 августа были задержаны двое католических священников. Об этом сообщил епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Александр Яшевский.

Священники были осуждены на 8 и 10 суток соответственно. До 16 августа они находились в изоляторе временного содержания.

«Католическая церковь решительно осуждает и всегда будет осуждать задержание священников и духовных лиц всех конфессий, которые во время мирных акций как пастыри имеют право быть со своим народом, который ищет правду», — заявил Яшевский.

Он призываем представителей властей и силовых ведомств «с уважением подходить к позиции духовенства и их паствы, которые согласно своей совести и во имя свободы народа мирно ее выражают и отстаивают».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».