В Барановичах двум ксендзам дали сутки за участие в мирной акции протеста

В Барановичах двум ксендзам дали сутки за участие в мирной акции протеста7
- 17.08.2020, 18:00
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Католические ксендзы были осуждены на 8 и 10 суток.
В Барановичах во время разгона мирной акции протеста 9 августа были задержаны двое католических священников. Об этом сообщил епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Александр Яшевский.
Священники были осуждены на 8 и 10 суток соответственно. До 16 августа они находились в изоляторе временного содержания.
«Католическая церковь решительно осуждает и всегда будет осуждать задержание священников и духовных лиц всех конфессий, которые во время мирных акций как пастыри имеют право быть со своим народом, который ищет правду», — заявил Яшевский.
Он призываем представителей властей и силовых ведомств «с уважением подходить к позиции духовенства и их паствы, которые согласно своей совести и во имя свободы народа мирно ее выражают и отстаивают».